Спикера Госдумы Володина пригласили в Северную Корею

Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашен в КНДР, визит может состояться в 2020 году, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев. «Приглашение есть. Он планирует туда поехать. Такой визит рассматривается и готовится»,—сказал господин Тайсаев.

Напомним, Вячеслав Володин в 2017 году посещал с визитом Южную Корею. Спикер Госдумы в Сеуле принимал участие во втором совещании спикеров парламентов стран Евразии. Думцы рассказали, как занимаются «единым интеграционным процессом в парламентском измерении». Визит состоялся через месяц после смены власти в Республике Корея — новым президентом тогда был избран Мун Джэ Ин. Вопрос угрозы со стороны Северной Кореи из-за ракетных испытаний в своем выступлении господин Володин тогда не затронул.

Подробнее о визите читайте в материале “Ъ” «Вячеслав Володин занялся евразийским законотворчеством».