06 октября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В здании МИД России произошло задымление

В МЧС РФ сообщили о задымлении в пристройке к зданию МИД РФ в Москве, вызванном коротким замыканием, передает «РИА Новости». Возгорания не произошло, уточнили спасатели. Пострадавших нет.

В самом Министерстве иностранных дел подтвердили, что в одном из флигелей здания ведомства на Смоленском бульваре в Москве задымление.

«В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные»,— сообщил МИД РФ в Twitter и опубликовал видео с пожарными машинами у здания.

«В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения»,— сообщили в МЧС.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя