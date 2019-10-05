В здании МИД России произошло задымление

В МЧС РФ сообщили о задымлении в пристройке к зданию МИД РФ в Москве, вызванном коротким замыканием, передает «РИА Новости». Возгорания не произошло, уточнили спасатели. Пострадавших нет.

В самом Министерстве иностранных дел подтвердили, что в одном из флигелей здания ведомства на Смоленском бульваре в Москве задымление.

«В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные»,— сообщил МИД РФ в Twitter и опубликовал видео с пожарными машинами у здания.

? В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7 — МИД России ???? (@MID_RF) 5 октября 2019 г.

«В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения»,— сообщили в МЧС.