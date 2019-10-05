«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

«Крылья Советов» победили «Сочи» со счетом 2:0 (Соболев 4, 68) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. По итогам матча нападающий Соболев стал самым результативным бомбардиром РПЛ.

Набрав 14 очков, «Крылья Советов» занимают десятое место турнирной таблицы. «Сочи» с 12 очками — 13 место.

В матче 13-го тура «Крылья Советов» встретятся 20 октября с «Оренбургом» в гостевом матче, «Сочи» сыграют в тот же день в Туле с «Арсеналом».