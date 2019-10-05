Минфин предрек падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, одной из причин этого является необходимость уплачивать проценты по кредитам, говорится в материалах Министерства финансов РФ к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу.

«В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты»,— приводит выдержку из материалов Минфина ТАСС.

Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%, прогнозирует Минфин.

В июле министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что его ведомство ждет «взрыва» проблемы с закредитованностью россиян в 2021 году. По расчетам Минэкономики, эта проблема «взорвется в любом случае».

Подробнее о проблемах россиян с кредитами — в публикации “Ъ FM” «Россияне достигли точки кредитного невозврата».