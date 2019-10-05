В ОНК рассказали о массовой драке 200 осужденных в соликамской колонии

В Пермском крае в исправительной колонии №9 (ИК-9) в Соликамске после изнасилования заключенного произошла массовая драка с участием порядка 200 человек, сообщил в Facebook член краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Ситников.

Участники массовой драки использовали табуретки, штакетник и другие подручные предметы, установила проверка, от 20 до 30 осужденных получили ушибы и сотрясение мозга, троим потребовалась госпитализация из-за травм легких и почек, рассказал он «Интерфаксу».

Господин Ситников посетил исправительное учреждение с коллегой Ильей Шенкманом 2 октября. Проверку информации о происшествиях в колонии 27 сентября проводил аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Главным предметом проверки были сообщения в СМИ о том, что в отношении осужденных осуществляется сексуальное насилие, в том числе для вымогательства взяток и явок с повинной. Были опрошены 14 осужденных.

Они сообщили, что 22 сентября произошел массовый конфликт, связанный со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими, в котором пострадали от 20 до 30 осужденных. «Сообщалось об участии в конфликте 60 до 200 человек»,— пишет Георгий Ситников в Facebook.

По его словам, самоуправство одного из осужденных вызвало недовольство, было решено физически наказать отступника. «Но вместо него под горячую руку попались обычные осужденные, которые были ни в чем не виноваты»,— рассказал правозащитник. Пострадавшие утверждали, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.