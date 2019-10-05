«Первый канал» ввел новые правила голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» представил новые правила голосования в шоу «Голос», теперь зрители программы могут поддержать понравившегося участника исключительно методом СМС-сообщения, звонки больше не принимаются.

«Больше никаких звонков. Мы принимаем ваши голоса только по СМС с мобильных номеров. Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов»,— заявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев в ходе программы «Голос 60+».

Также господин Нагиев отметил, что зрителям программы необходимо дождаться подтверждения своего голоса. «Отправив СМС, обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан. За подтверждение плата не взимается»,— сказал господин Нагиев.

В мае разразился скандал вокруг одного из проектов «Голоса» — шоу «Голос. Дети». Первоначально победительницей проекта по результатам зрительского голосования стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, однако компания Group-IB выявила накрутку голосов. «Первый канал» аннулировал результаты голосования и объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона. В качестве награды девять победителей получили по 1 млн руб.

О том, как в детском конкурсе обнаружили накрутку голосов, — в материале “Ъ”.