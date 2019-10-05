Из минздрава уволился еще один заместитель

Вслед за уволившейся из минздрава замминистра Яниной Калиной ведомство покинула заместитель Ирина Плащевская. Как пояснили “Ъ-Прикамье” в минздраве, она уволилась с 25 сентября по собственному желанию. Госпожа Плащевская курировала в минздраве медицинскую деятельность.

Отметим, что Ирина Плащевская проработала в ведомстве всего четыре месяца. Ранее она возглавляла ГБУЗПК «Городская клиническая поликлиника Перми».

По данным “Ъ-Прикамье”, на должность зама по медицинской работе, как ожидается, будет назначен Михаил Суханов, главврач Березниковской больницы. На место госпожи Калиной, курировавшей IT-проекты,— Евгений Камкин, начальник Пермской станции скорой помощи.