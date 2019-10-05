Принц Гарри обвинил газеты Sun и Daily Mirror в прослушке своей голосовой почты

Британский принц Гарри подал в суд на газеты Sun и Daily Mirror из-за предполагаемого прослушивания журналистами его голосовой почты, сообщила газета The Guardian. Информацию об этом изданию подтвердили в Букингемском дворце.

Интересы принца представляет юридическая фирма Clintons, которая ранее занималась делами о прослушках телефонов знаменитостей. Принц Гарри обвиняет журналистов двух изданий во взломе своего телефона

Отмечается, что иск был подан через несколько дней после того, как жена принца герцогиня Суссекская Меган Маркл подала в суд на издательство Associated Newspapers (включает Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и другие), которое опубликовало письмо герцогини, адресованное ее отцу. Тогда принц Гарри заявил, что его жена стала жертвой таблоидов Великобритании, а их компания против госпожи Маркл за последний год только усилилась.