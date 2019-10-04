Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в США и Латинской Америке

В Роспотребнадзоре сообщили о результатах подчищающей иммунизации, которая проводилась с 1 марта 2019 года из-за роста заболеваемости корью в России и мире в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ: мероприятия должны были охватить «всех восприимчивых к кори лиц, детей и взрослых, как граждан РФ, не получивших своевременно прививки против кори в рамках национального календаря профилактических прививок, так и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ». Напомним, по данным ведомства, в России за 2018 год было зарегистрировано 2538 случаев кори — по сравнению с 725 в 2017 году и 162 в 2016-м. В феврале 2019 года Роспотребнадзор связывал рост заболеваемости «с большим количеством случаев завоза кори из других стран».

В рамках общенациональной подчищающей иммунизации привито более 1 млн человек — 95,7% от общего числа запланированных, из них 158,7 тыс. детей, 722,4 тыс. взрослых граждан РФ и 162,7 тыс. мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения предупредила о «рекордно высоком числе случаев кори», наиболее пострадавшей страной называлась Украина. В начале 2019 года в ВОЗ сообщили, что в 2018 году число заболевших в Европе «в три раза превысило показатель за 2017 год и в 15 раз — за 2016 год». «Ситуация, сложившаяся в 2018 году, показывает, что для того, чтобы остановить циркуляцию кори, нынешних темпов увеличения показателей иммунизации недостаточно,— заявляла директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.— Полученные данные указывают не только на исключительно высокий охват иммунизацией на региональном уровне, но и на рекордное число заболевших и умерших от кори. Это означает, что разрывы в иммунизации на местном уровне оставляют лазейки для вируса».

В Роспотребнадзоре также привели данные штаб-квартиры Всемирной организации по инфекционным заболеваниям (ISID), согласно которым с 1 января по 7 августа 2019 года на американском континенте было зарегистрировано порядка 3 тыс. лабораторно подтвержденных случаев кори, в том числе один летальный. «Крупные вспышки кори регистрируются в США, Бразилии, Венесуэле и других странах. По данным ISID, по сравнению с данными 2018 года за тот же период общее число заболеваний возросло на 70%»,— отметили в ведомстве. В странах Европейского региона за семь месяцев 2019 года было зарегистрировано свыше 93,9 тыс. случаев кори. По данным, представленным 53 странами региона, не зарегистрированы случаи кори только в пяти странах: Андорре, Монако, Черногории, Сан-Марино и Туркменистане.

Также в Роспотребнадзоре обратили внимание на «крайне неблагополучную ситуацию, которая по-прежнему имеет место на Украине»: «На начало августа 2019 года в Украине зарегистрировано более 56,8 тыс. случаев кори. Рост заболеваемости корью наблюдается также в Казахстане (8,9 тыс.), Кыргызстане (2,1 тыс.), Грузии (3,9 тыс.), Франции (2 тыс.), Италии (1,3 тыс.), Македонской Республике (1,8 тыс.), Польше (1,1 тыс.), Боснии и Герцеговине (1,3 тыс.), Болгарии (1 тыс.)».

Валерия Мишина