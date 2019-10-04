Челябинский анархист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в ФСБ

Житель Челябинска Дмитрий Цибуковский пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на пытки электрошокером в ФСБ. До этого молодой человек, придерживающийся анархических взглядов, несколько раз пытался обжаловать решение следственных органов об отказе возбуждать уголовное дело по фактам насилия в отношении него, сообщает РБК со ссылкой на текст заявления в ЕСПЧ.

В обращении Дмитрий Цибуковский пишет, что в феврале 2018 года его и еще нескольких человек задержали сотрудники правоохранительных органов, после того как перед зданием регионального управления ФСБ в Челябинске появилась растяжка «ФСБ — главный террорист». Активист указал в жалобе, что его привезли в здание ФСБ, где били руками по телу, голове и шее, лишали пищи, питья и сна, а также пытали электрошокером. Под давлением он назвал себя организатором акции и дал необходимые показания, после чего ему сообщили, что он стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве (ст. 214 УК РФ).

В июне того же года дело было прекращено.

Юлия Гарипова, Челябинск