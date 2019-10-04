Дональд Трамп разрешил Польше вступить в программу безвизового въезда в США

Президент Дональд Трамп объявил, что официально выдвинул Польшу на включение в программу безвизового въезда в США (Visa Waiver Program). Выступая перед журналистами в Белом доме, господин Трамп заявил: «Они многие десятилетия этого добивались. Я сделал это для польского народа в знак уважения к полякам, живущим в США и Польше».

Пресс-служба Белого дома в связи с этим опубликовала заявление, пояснив, что Госдепартамент выдвинул Польшу на участие в этой программе и теперь ведомство проведет необходимую работу и оценит возможное предоставление безвизового въезда польским гражданам в США. «Это важный шаг для дальнейшего расширения связей между нашими странами в области экономики, безопасности, культуры и в гуманитарной сфере»,— отметили в пресс-службе Белого дома.

Участие в программе безвизового въезда позволяет гражданам соответствующих государств въезжать в США без визы на срок до 90 дней с туристическими или деловыми целями. Сейчас в этой программе 38 стран, из них 31 европейская.

Алена Миклашевская