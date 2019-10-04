Телеведущий Габуния вызван в прокуратуру на допрос по делу о хищении в «Рустави-2»

Бывший сотрудник грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния вызван в Генпрокуратуру Грузии для дачи показаний по делу о хищении денежных средств телекомпании, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

«В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании "Рустави-2", присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой на опрос в Генпрокуратуру Грузии вызван Георгий Габуния»,— сказала сотрудница пресс-службы.

3 октября показания дали бывший шеф информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили и экс-телеведущий Заал Удумашвили. По делу о присвоении денег «Рустави-2» в качестве обвиняемого проходит ее бывший гендиректор Ника Гварамия. В августе Генпрокуратура обвинила господина Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн).

Господин Габуния получил скандальную известность, выразившись нецензурно в прямом эфире «Рустави-2» в адрес президента России и его родителей.

О смене руководства телеканала — в публикации “Ъ” «"Рустави-2" сменил владельца, но не позицию».