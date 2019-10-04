Путин: социальные лифты должны работать не по звонку

Президент России Владимир Путин уверен, что социальные лифты «должны работать не по звонку», а по «по объективным критериям». Он отметил, что в России уже выработан «целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых перспективных, умеющих работать людей».

«Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, не по связям, а работало бы по объективным критериям и распространялось бы на всю страну»,— сказал он на заседании набсовета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

АНО была учреждена в мае 2018 года. Задачи — формирование условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, создание эффективных социальных лифтов.

Необходимость создания АНО при уже существующей онлайн-платформе источник “Ъ” в администрации президента объяснил потребностью в «точке сборки» и постоянной поддержке проектов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Страна возможностей" получила автономию».