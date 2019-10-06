Россияне разошлись по торгцентрам

Низкая динамика ввода новых торговых центров и изменение парадигмы многих потребителей вернули к российским объектам интерес посетителей. Снижавшийся с начала года показатель Shopping Index (отражает, в частности, динамику посещаемости объектов) перешел к устойчивому росту. Офисные площади продолжают пользоваться активным спросом арендаторов.

В третьем квартале показатель Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) продемонстрировал устойчивый рост на 5,7% (452) в Москве и на 4,6% (464) в Санкт-Петербурге относительно аналогичного периода прошлого года. В среднем в России, по данным Watcom Group, прирост составил 0,9% (412). Подобные изменения показатель начал демонстрировать после длительного падения, начавшегося в 2015 году. Ранее в Watcom говорили лишь о колебаниях, спровоцированных внешними факторами, например холодным летом. Текущие изменения происходят вопреки продолжающемуся снижению реальных доходов населения: по итогам первого полугодия показатель сократился на 1,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Низкий ввод

Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает происходящее на рынке с изменением модели потребления: она перешла из «сберегательной» в «бережливую». «Люди привыкли к кризису и живут, сохраняя свои привычки»,— рассуждает он. Еще одним ключевым фактором господин Скороходов называет низкий ввод торговых площадей.

Согласно данным Knight Frank, заметных открытий торговых центров в Москве в третьем квартале действительно не было: на рынок вышли только два новых небольших объекта — «Багратионовский» (4,7 тыс. кв. м) и «Моя ветка» (3,85 тыс. кв. м). При этом суммарно за три квартала в городе было сдано 129 тыс. кв. м торговой недвижимости. Это на треть выше аналогичного показателя прошлого года, но значение было достигнуто во многом за счет завершения реализации одного крупного объема — торгцентра «Саларис» (105 тыс. кв. м). В регионах России, по данным «Магазина магазинов», за первые девять месяцев года суммарно было введено 165 тыс. кв. м торгцентров. Самыми заметными консультанты называют ТРК Plazma в Мурманске (30 тыс. кв. м), МФК «Столица» в Чите (10 тыс. кв. м) и ТЦ «Конфитюр» в Балашихе (9,5 тыс. кв. м).

Офисная динамика

Рост рынка офисной недвижимости в третьем квартале также замедлился. Согласно данным Colliers International, в Москве суммарно было сдано 106,9 тыс. кв. м площадей — это на 18% ниже аналогичного показателя прошлого года. Хотя суммарно за девять месяцев года ввод достиг 226,6 тыс. кв. м, превысив аналогичный показатель прошлого года в два раза. Аналитики Colliers International ждут, что в общей сложности в Москве будет открыто 400 тыс. кв. м дополнительных офисных площадей.

Объем чистого поглощения в январе—сентябре достиг 534 тыс. кв. м — это на 20% выше значения 2018 года. Аналитики подчеркивают, что 50% этих офисов было снято или выкуплено в третьем квартале года. На фоне активности арендаторов доля пустующих помещений снижается: как следует из расчетов Colliers International, средний уровень вакантности сейчас 9,4% против 12,3% в начале года. Средняя стоимость аренды офисов класса А в Москве составляет 25,7 тыс. руб. за 1 кв. м в год, В — 14,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год. За год показатели сократились на 2,5% и 4,3% соответственно. Но динамику консультанты связывают скорее с вымыванием с рынка дорогих предложений, чем с реальным снижением цен.

Александра Мерцалова