Неземная красота

Связано ли это с юбилеем высадки человека на Луну или с прохождением вблизи Земли крупного метеорного потока, но на часовых выставках в Базеле и Женеве в этом году появилось сразу несколько новинок с циферблатами из метеорита. И если индикатор лунных фаз стал таким же привычным усложнением, как указатель даты, то циферблат из метеорита все еще в диковинку. Судя по всему, человечество наконец-то нашло способ применения инопланетной субстанции — нарезать пластинами и поместить на циферблат часов.

Околоземные объекты (так называемые NEO, Near Earth Objects) — астероиды и кометы — иногда сближаются с нашей планетой, и их орбиты могут даже пересекаться с земной. Кусочки из хвостов комет иногда представляют собой «булыжную реку», образуя метеорные потоки. Когда комета пролетает в определенной близости от Земли, некоторые из этих кусочков, сгорая высоко в атмосфере, оставляют за собой следы, которые романтики прозвали «падающими звездами», а ученые — метеорами. В 20-х числах июня метеорный поток Тауриды, состоящий из частиц, некогда выброшенных кометой Энке, приблизился к нашей планете на особо близкое расстояние — всего в 9 млн км. Существует гипотеза, что Тунгусский метеорит, объект диаметром около 45 м, ответственный за массивный взрыв в июне 1908 года рядом с рекой Подкаменная Тунгуска в Сибири, был выброшен на Землю именно с кометы Энке.

По своему составу метеориты делятся на те, в которых больше металла, и те, в которых больше камня. Для циферблатов часов выбирают первые. Из-за того, что они чрезвычайно твердые и неоднородной структуры, резать их очень сложно. После формовки диски метеорита гальванизируют, то есть химически обрабатывают в кислотно-электролитной ванне, после чего у них появляется оригинальная текстура. Так же как человеческие отпечатки пальцев, эта текстура никогда не повторяется.

Часовая компания Jaquet Droz, у которой есть несколько часов с метеоритовыми циферблатами (Grande Heure Minute Quantieme, Grande Seconde Quantieme и Loving Butterfly Automaton), сотрудничает со шведскими поставщиками. Именно здесь в 1908 году ученые обнаружили, что на территории современной Швеции несколько тысяч лет назад приземлились несколько объектов. Часть из них хранится в Геологическом институте Упсалы, но некоторые остатки по-прежнему находят в земле. Компания Omega, чьи часы были на руке человека, когда он впервые ступил на Луну в 1969 году, поддерживает «метеоритный тренд». Помимо модели Apollo 11 50th Anniversary limited edition, в которой маленький диск метеорита виден сквозь прозрачную заднюю крышку, у бренда есть Grey Side of the Moon и Moonwatch Co-Axial Chronograph, в которых циферблат полностью выполнен из метеорита. Rolex работает с метеоритами с 80-х годов прошлого века и в 2019-м решил возобновить практику, использовав инопланетный материал для возрожденной модели GMT-Master II и более доступной Day-Date. Марка Piaget создает циферблаты из экзотических материалов с 60–70-х годов, но даже для нее метеорит стал техническим вызовом. Чтобы поместить его в ультратонкий корпус модели Altiplano толщиной 3 мм, пришлось вырезать диск толщиной всего в 0,5 мм. Часы Hermes Arceau L’Heure de la Lune стали одной из главных новинок часового салона в Женеве, но скорее из-за необычного индикатора лунных фаз, который, впрочем, циферблат из метеорита удачно дополнил. Этот материал, хотя и не добавляет часам дополнительных функций, зато снабжает их целым рядом смыслов и ассоциаций, что дает владельцу космический простор для воображения.

Екатерина Зиборова