Логин сердечных воздыханий

В прокат вышла мелодрама Сэфи Неббу «Та, которой не было» с Жюльетт Бинош в главной роли. По мнению Юлии Шагельман, талант актрисы оказался не по размеру картине весьма скромных в остальном достоинств.

Клэр (Жюльетт Бинош) — вполне еще привлекательная женщина лет пятидесяти, преподавательница литературы в университете. Она рассказывает студентам об «Опасных связях», «Кукольном доме» и Маргерит Дюрас — такой выбор, конечно же, неслучаен, интеллигентному зрителю он должен намекнуть на дальнейшие повороты сюжета. Клэр в разводе (все очень банально: муж ушел к молоденькой), воспитывает двух сыновей, которые, впрочем, появляются в фильме редко и скорее в виде досадной помехи, и крутит роман с парнем по имени Людо (Гийом Гуи), который по возрасту тоже годится ей в сыновья. Казалось бы, для сомнений в своей красоте и сексуальности у нее оснований нет, тем не менее несерьезное отношение Людо к их связи Клэр очень обижает. В ответ на эмоциональную холодность любовника она поступает самым логичным образом: заводит фальшивый профиль в фейсбуке и пытается там с ним подружиться, чтобы узнать, что же его так сильно отвлекает от их отношений. Людо на запрос «незнакомки» не отвечает, зато на него откликается его друг и сосед по квартире Алекс (Франсуа Сивиль).

Алекс — фотограф, который снимает молодых красивых девиц, составляет из их портретов коллажи с фотографиями цветов и веточек и называет это все «Диптих». Собственно, с похвалы этим до оскомины банальным работам и завязывается его переписка с Клэр. Есть только один маленький нюанс: в фейсбуке ей 24, и зовут ее Клара. Флирт идет как по писаному (при этом Клэр, которой всего-то 50 и которая постоянно общается со студентами и сыновьями-подростками, почему-то приходится гуглить молодежный сленг), и вот уже Алекс просит фотку (Клэр ставит в профиль вроде бы случайно найденный в сети портрет молодой блондинки), а там недалеко и до секса по телефону. В конце концов виртуальные отношения становятся для обоих чем-то гораздо большим, чем планировалось изначально, и героиня оказывается перед проблемой, у которой нет решения: продолжать врать становится затруднительно, потому что Алекс все больше настаивает на реальной встрече, а сказать правду и вовсе невозможно.

Такому литературоцентричному фильму, конечно, мало одного ненадежного рассказчика, поэтому история заключена в еще одну сюжетную арку: Клэр рассказывает ее на приемах у психотерапевта (Николь Гарсия, роль которой заключается в том, чтобы пристально смотреть и время от времени вдумчиво кивать). Это очень удобный способ объяснить побудительные мотивы героини, которые чем дальше, тем больше утрачивают всякое подобие здравого смысла. Примерно так же незамысловат и визуальный язык картины (оператор Жиль Порте): персонажи то и дело оказываются разделены стеклянными перегородками (а Клэр ото всех ее мужчин отделяют еще и стекла очков) или, например, ходят по краю самой натуральной, неметафорической пропасти.

Когда отношения запутавшихся в соцсетях героев, кажется, окончательно заходят в тупик, сюжет вдруг делает неожиданный поворот, и фильм приобретает чуть ли не трагическое звучание (будь Франсуа Сивиль не таким деревянным, было бы еще печальнее). Тут бы ему и остановиться, но у режиссера Неббу, который сам писал сценарий (в соавторстве с Джули Пейр) по роману Камиллы Лоранс, в рукаве припасена еще парочка твистов, причем каждый следующий — более абсурдный и парадоксальным образом более очевидный, чем предыдущий.

Вся эта довольно шаткая конструкция не без успеха держится на плечах Бинош, играющей свою роль с тонкой нюансировкой и свойственной ей актерской и чисто женской отвагой. Впрочем, ее неподвластная времени притягательность скорее мешает поверить в душевные метания героини, а в умении плести интриги авторам картины все-таки очень далеко до Шодерло де Лакло.