97 человек спасены из горящего дома в Кемерово

Пожарные спасли 97 человек из горящего многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Кемерово. Как сообщает региональное управление МЧС, еще 120 жильцов эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на третьем этаже жилого дома на проспекте Ленинградский поступило в дежурную часть около 13:00. Сильное задымление распространилось на верхние этажи. К тушению пожара были привлечены 42 человека и 12 единиц техники. Возгорание локализовали в 13:34, а ликвидировали в 13:36. Причина пожара устанавливается.

Юлия Сасевич