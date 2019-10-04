Взрыв разрушил Сортировку

4 октября 1988 года в 4:32 по местному времени произошел взрыв на железнодорожной станции Свердловск-Сортировочный, который нанес значительный ущерб Железнодорожному, Верх-Исетскому, Орджоникидзевскому и Ленинскому районам города.

Взрыв произошел из-за столкновения железнодорожного состава, перевозившего в интересах Минобороны СССР взрывчатку (46,8 тонн тротила, 40 тонн гексогена), с товарным поездом с углем. На вагоны упали опоры контактных проводов, возникло короткое замыкание. Воронка на месте взрыва достигла диаметра 50 м и глубины 8 м, ударная волна распространилась на 10–15 км.

Фото: "Свердловск-Екатеринбург"/Геннадий Павлов

По разным оценкам погибло от четырех до шести человек. Медицинская помощь была оказана свыше 1 тыс. человек. В большинстве люди получили резаные раны от оконных стекол. Крупных жертв удалось избежать из-за того, что в раннее утро улицы были пустыми.

Из строя было выведено 29 электровозов, 2 тепловоза, 21 вагон, повреждены 30 км кабельных линий, 8 км контактной сети, 29 трансформаторных станций. Были разрушены все близлежащие деревянные бараки. В кирпичных зданиях обрушились перекрытия и балконы. Значительные разрушения получили более 100 промышленных объектов, полностью или частично повреждено 852 дома, 60 школ, 87 детских садов и яслей, 23 больницы, 104 столовых, 140 магазинов. Только необходимый объем остекления превысил 2 млн кв. метров. Общий ущерб превысил 300 млн рублей.

Для ликвидации последствий взрыва сразу были привлечены железнодорожные войска. Сквозное пассажирское движение было восстановлено через 4 часа. Была создана правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета Министров РСФСР Олегом Лобовым, которая взяла на себя координацию всех партийных, советских органов, организаций, учреждений, формирований гражданской обороны, военнослужащих, правоохранительных органов. Штаб разместился в разрушенном ДК железнодорожников.

Население из пострадавших жилых домов было размещено в гостиницах города. В аварийных работах ежедневно принимало участие от 4 до 16 тыс. человек, в том числе на разборке завалов, восстановлении железнодорожных путей, остеклении домов, восстановлении кровли и т.д. Только в одну смену работало до 386 единиц техники. На помощь прибыло около 1500 человек из других городов и областей РСФСР.

Свердловский горисполком принял решение выплатить пострадавшим гражданам единовременное пособие по 200 рублей на человека, а семьям, потерявшим кормильца — 2 тыс. рублей. Из домов, которые снесли, необходимость в жилье испытывали 838 семей или 2179 человек. После ликвидации последствий взрыва началась массовая жилищная застройка района, получившего название Новая Сортировка.

Вину за инцидент возложили на диспетчера станции Татьяну Хамову. Но от наказания суд ее освободил, так как не нашел в ее действиях злого умысла. По версии следствия, она не проследила, что стоящий на горке, локомотив прицепил, и прочно удерживает вагоны с взрывчаткой, и разрешила проехать транзитному поезду. В момент, когда железнодорожный состав с углем проезжал, прямо в него скатились с горки вагоны с взрывчаткой, которые, как оказалось, были ни к чему не прикреплены.

Материал из книги “Ъ-Урал” «Свердловск-Екатеринбург»