Гарантийный фонд Татарстана увеличил объем поручительств для бизнеса в 1,7 раза

Подведомственный Министерству экономики Татарстана Гарантийный фонд республики за 9 месяцев 2019 года выдал предпринимателям 178 поручительств более чем на 1,1 млрд руб., что в 1,7 раза больше прошлогодних показателей. Объем привлеченного под гарантии фонда финансирования составил 3,86 млрд руб., сообщила пресс-служба министерства.

В 2018 году за 9 месяцев фонд предоставил для МСП 95 поручительств на 668 млн руб., что позволило предпринимателям привлечь кредиты 2,2 млрд руб.

Предприниматели чаще всего получают поручительства, составляющие до половины суммы кредита, представляя под него также не менее 30% собственного залога. На таких условиях они получили у фонда гарантии на 761 млн руб. для привлечения кредитов на 2,2 млрд руб.

Гарантийный фонд Татарстана работает с 2011 года и сотрудничает с 43 банками, 4 лизинговыми компаниями, микрофинансовой организацией, «Инвестиционно-венчурным фондом РТ», Фондом развития промышленности и Фондом развития моногородов. За все время фонд предоставил предпринимателям 1, 27 тыс. поручительств на сумму 5,2 млрд. руб. для привлечения 18,7 млрд руб. кредитов.

"Ъ-Казань"