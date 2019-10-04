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МегаФон представил «умные» средства индивидуальной защиты для промышленности Поволжья

На стратегической сессии управленческих кадров «Цифровая прокачка региона», организованной АНО «Цифровая экономика», оператор продемонстрировал систему индивидуальных датчиков для персонала, занятого в условиях производства.


«Цифровая прокачка» прошла в технопарке «Жигулевская долина» в Тольятти при поддержке правительства Самарской области. Одна из важнейших затронутых тем — безопасность и охрана труда. МегаФон предложил собственную систему контроля за использованием средств индивидальной защиты для работников агропромышленного, топливно-энергетического комплексов и нефтегазовой промышленности.

«Умная» защитная одежда состоит из каскок, жилетов, курток, ремней безопасности, перчаток и обуви, в которые встроены специальные датчики. Они работают с использованием технологий GPS и Ultra WideBand (UWB) и позволяют автоматическим передавать на диспетчерский пульт информацио о движении, местоположении работаника, а также жизненно-важные показатели. Система способна определять координаты персонала на открытом пространстве и внутри производственных помещений с точностью до 0,1-0,3 м. Датчики помехоустойчивы и способны несколько дней работать автономно.

С помощью «умных» датчиков предприятия смогут узнавать, сколько времени сотрудники провели на объекте. Оборудование передает информацию о начале выполнения работ, контролирует движения во всех направлениях по горизонтали и вертикали, предупреждает о входе в запретные зоны. Все это позволяет не только сократить расходы на обслуживание инцидентов, но и спасать жизни.

Также на «Цифровой прокачке» эксперты МегаФона представили и другие актуальные цифровые услуги и сервисы.

«Бизнесу, специализирующемуся на строительстве, мы предложили услуги Big Data и “Цифровой двойник города” — модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Система объединяет данные из разных источников информации, необходимые для правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами», — комментирует директор Самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

Для промышленности, где остро стоит вопрос кибербезопаcности, эксперты МегаФона представили целый комплекс сервисов — услуги «Деловое облако», «Виртуальный ЦОД», CDN и «Защита от DDoS-атак».

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