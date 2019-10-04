Эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей

В России ежегодно выбрасывается около 17 млн т продуктов общей стоимостью в 1,6 трлн руб., сообщили РБК эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр».

Согласно подсчетам экспертов, выброшенных продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года. Вместо этого 94% выброшенных гражданами или торговыми сетями продуктов отправляются на полигоны и свалки, где загрязняют почву и выделяют токсины. Основными выбрасываемыми продуктами являются хлебобулочные изделия, макароны, мука, картофель и молочная продукция.

По мнению экспертов, уменьшить количество выбрасываемой еды поможет создание фудшеринговых сервисов, с помощью которых пользователи смогут бесплатно или на возмездной основе передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. И если в 2018 году, благодаря фудшерингу, в России было спасено около 7 тыс. т еды, то к 2024 году с развитием сервисов масса спасенного от утилизации продовольствия может вырасти до 1 млн т стоимостью около 85 млрд руб.

В марте 2019 года магазин в Екатеринбурге, который бесплатно раздавал горожанам просроченные продукты, оштрафовали на 100 тыс. рублей. Всю еду с истекшим сроком годности Роспотребнадзор постановил выбросить.

Почему филантропия оказалась наказуема, читайте в материале “Ъ FM” «Раздача просроченных продуктов закончилась штрафом».