Путин назначил нового главу Сибирского юридического института МВД

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника Сибирского юридического института МВД в Красноярске. Им стал полковник полиции Дмитрий Ким, ранее работавший в Барнаульском юридическом институте МВД. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Ким — уроженец города Караганда в Казахстане. В органах внутренних дел служит с 1994 года. В Барнаульском юридическом институте работает с 1995 года. Прошел путь от преподавателя до заместителя начальника института по учебной работе. За годы научной деятельности издал свыше 140 научных и 23 учебно-методических трудов. Награжден государственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и различными ведомственными наградами.

Предыдущий глава Сибирского юридического института МВД Игорь Медведев освобожден от должности в начале июля 2019 года

Илья Галагуз