Новое правительство Перу приведено к присяге

Президент Перу Мартин Вискарра назначил новый состав кабинета министров. 30 сентября глава государства объявил о роспуске Конгресса и проведении досрочных выборов. До этого Конгресс, где большинство занимают представители оппозиции, неоднократно блокировал инициативы президента.

Все новые главы министерств принесли присягу президенту, сообщает ТАСС. Правительство возглавил бывший министр юстиции Висенте Себальос. Министром иностранных дел стал представитель Перу при ООН Гонсало Меса Куадра. Министерство обороны возглавил генерал в отставке Вальтер Мартос Руис. Министром экономики и финансов стал экономист Мариа Антонина Альва. Министерством энергетики и горного дела будет руководить Хуан Карлос Лиу. Еще девять министров из предыдущего состава кабмина сохранили посты.

Напомним, новые парламентские выборы в стране пройдут 26 января 2020 года. На стороне президента Перу выступают полиция и армия. Распущенный парламент, однако, не стал подчиняться воле президента и проголосовал за отстранение Мартина Вискарры от власти на год. Исполняющим обязанности главы государства депутаты назначили вице-президента Мерседес Араос.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Перуанский парламент пошел против президента».