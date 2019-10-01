Перуанский парламент пошел против президента

Президент Перу Мартин Вискарра вчера объявил о роспуске Конгресса и проведении досрочных выборов после того, как депутаты выдвинули в состав Конституционного трибунала людей, которые, по мнению президента, могут быть вовлечены в коррупционные связи. Однако вскоре парламент объявил, что сам отстраняет президента на год из-за его «моральной неспособности» руководить страной. Правда, пока позиция господина Вискарры выглядит более выигрышной: в его поддержку высказалась полиция, военные, а также вышедшие на митинг жители.

Вчера вечером перуанский президент Мартин Вискарра заявил, что распускает Конгресс страны, а новые парламентские выборы пройдут 26 января 2020 года. До этого Конгресс, где большинство занимают представители оппозиции, неоднократно блокировал различные инициативы президента Вискарры, включая и инициативу о досрочных выборах: как президентских, так и парламентских. «Закрытие (парламента.— “Ъ”) выглядит демократическим решением проблемы, от которой страна страдает уже три года,— заявил господин Вискарра.— Позвольте уже людям решить, кто прав». Он добавил, что сейчас страна борется с «неизбывным злом, которое принесло ей много вреда».

Судя по всему, под «злом» президент имел в виду коррупцию.

Став президентом страны в 2018 году, Мартин Вискарра обещал провести ряд антикоррупционных реформ. Но парламент попросту не принимал его инициативы. Последней каплей, которая привела к нынешнему кризису, стало желание Конгрессом практически полностью заменить состав Конституционного трибунала страны.

«С невероятной скоростью они предложили кандидатов за полчаса, даже не проверив, нет ли у них связей с теми, кого подозревают в коррупции»,— сказал президент Вискарра.

Кандидатов выдвинули в пятницу, а в понедельник Конгресс должен был утвердить их на пост. Президент Вискарра предупреждал депутатов, что объявит о роспуске Конгресса, если те приступят к назначению судей до того, как рассмотрят вопрос о доверии правительству. Но они не прислушались к нему и все же успели назначить одного из членов Конституционного трибунала.

Парламент вовсе не намерен подчиняться воле президента Вискарры. После объявления о роспуске депутаты остались на своих местах до глубокой ночи и проголосовали за отстранение от власти Мартина Вискарры на год. Исполняющим обязанности главы государства они назначили вице-президента Мерседес Араос.

«Я с мужеством принимаю это (назначение.— “Ъ”),— заявила госпожа Араос.— Это одно из самых сложных решений в моей жизни». Что же касается Мартина Вискарры, то его в парламенте называют не иначе, как «диктатором», а идею о роспуске парламента — «путчем». Однако, как пояснил агентству Associated Press профессор по конституционному праву Понтификального католического университета Перу Сесар Ланда, любое решение Конгресса после заявления президента о его роспуске не имеет силы.

Стоит отметить, что в поддержку президента Вискарры уже высказались полиция и армия Перу.

«Глава объединенного командования Военно-морских сил, командующие армией, воздушными силами, национальной полицией Перу подтвердили свою полную поддержку конституционному порядку и президенту Мартину Вискарре как главнокомандующему вооруженных сил и национальной полиции Перу»,— говорится в Twitter Военно-морских сил республики.

Поддержали Мартина Вискарру и жители страны. Несмотря на позднее время, после выступления президента сотни людей собрались у здания Конгресса, выкрикивая лозунг: «Убирайтесь, продажные политики!» Некоторые протестующие даже попытались ворваться в парламент, чтобы выгнать депутатов силой, но их оттеснили полицейские, применившие слезоточивый газ.

Кирилл Кривошеев