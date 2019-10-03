Сильнейшие начали с разгромов

Новый сезон женской баскетбольной Премьер-лиги, сильнейшей в Европе, вновь пройдет под знаком жесткого противостояния екатеринбургского УГМК и курского «Динамо». Обе команды заметно усилились в межсезонье, и, по всей видимости, только их очные встречи покажут кто сильнее и стабильнее на дистанции. Она, к слову, в этом сезоне приняла несколько иные очертания. Российская федерация баскетбола (РФБ), проводящая турнир, решила изменить его формат. Однако первенство будет интересно не только противостоянием курских и екатеринбургских звезд. Стоит присмотреться и к другим россиянкам, особенно — к стремительно прогрессирующим молодым игрокам. Ведь этот год получился одним из самых успешных в истории для резервных сборных России.

Новый сезон Премьер-лиги, сильнейшей в Европе, поскольку в ней выступают победитель и финалист последнего розыгрыша Евролиги (УГМК и курское «Динамо»), а также сильнейшая команда Кубка Европы FIBA (оренбургская «Надежда»), сходу подтвердил, что позициям Большой двойки ничто не угрожает. Особенно беспощадно стартовало «Динамо», которое в первом матче обыграло одноклубниц из Москвы с почти двукратным перевесом, а следом разнесло «Динамо» из Новосибирской области с неприличным, что уж говорить, почти четырехкратным превосходством 86:22!

Ничего, впрочем, удивительного в этом нет, учитывая то, какой состав собран в Курске. Он и без того позволял решать любые задачи. За «Динамо» играют опытные Татьяна Видмер, Наталья Жедик и Эпифания Принц. Летом «Динамо» усилилось еще и самым ценным игроком чемпионата Европы 2019, испанской центровой Астой Ндур. А еще в Курск перебралась форвард ДеВанна Боннер, на счету которой два чемпионских титула в женской НБА.

Не менее убедительно стартовали в турнире и его действующие чемпионки — баскетболистки УГМК. Они также начинали матчем с московским «Динамо» (вот так не повезло столичному клубу, вынужденному сходу играть против двух грандов подряд) и спокойно победили с отрывом почти в 40 очков. При желании уральская команда, в которой одних только игроков сборной России шесть — Евгения Белякова, Наталья Виеру, Елена Беглова, Татьяна Петрушина, Мария Вадеева (она провела очень солидный сезон в женской НБА, набирая по 12 очков в среднем за матч) и Раиса Мусина — плюс сильнейшие легионеры, такие как олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Бриттни Грайнер, могла бы добиться и большего. Но турнир впереди длинный, так что силы можно и поберечь.

На фоне «Динамо» и УГМК старт «Надежды» смотрелся не так внушительно — дежурные победы над «Енисеем» и «Спартаком» из Видного. Но это и не удивительно, учитывая, что такими же, как финалисты Евролиги, возможностями комплектования, оренбургская команда не располагает. Это, однако, не значит, что ей не по силам преподнести сюрпризы в личных встречах с «Динамо» и УГМК, а значит повлиять на итоговую расстановку команд.

Но в нынешнем турнире, помимо противостояния топовых команд, которое наверняка, по традиции, пойдет на двух фронтах — в Премьер-лиге и Евролиге, будет интересно наблюдать не только за звездами, но и за стремительно прогрессирующими молодыми российскими игроками (делать это можно на канале «Мир баскетбола», созданном в этом году при поддержке РФБ, а также на сайте федерации). Ведь этот год получился одним из самых успешных в истории для резервных сборных. Сборная до 16 лет стала чемпионом Европы, до 20 лет — серебряным призером первенства Континента, а до 18 лет — остановилась в шаге от медалей, став на чемпионате Европы четвертой. То есть, можно надеяться на то, что в ближайшее время национальная команда получит заметное усиление молодыми баскетболистками.

Стоит также отметить, что в этот раз регулярное первенство пройдет не по классической двухкруговой системе, а по несколько модифицированной. Регулярный чемпионат будет состоять из двух раундов. В первом все участники сыграют в два круга (по 16 матчей). Во втором (для всех участников с учетом результатов первого) 5 лучших команд сыграют в один круг, а занявшие 6-9-е места — в два круга и определят трех последних участников play-off. Завершится регулярный чемпионат 16 марта. Play-off стартует 21 марта.

Арнольд Кабанов