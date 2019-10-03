Житель Ставрополья может стать первым оштрафованным за курение на балконе

Жителя Ставропольского края, на балконе которого 3 августа произошло возгорание, могут оштрафовать по новым правилам противопожарного режима. Теперь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров запрещено использовать открытый огонь. В случае возникновения пожара нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в 3–5 тыс. руб.

Как сообщили в МЧС Ставропольского края, в городе Изобильный около 12 часов дня сотрудникам службы пришлось выезжать на тушение пожара в многоэтажном доме по адресу Школьный переулок, 2а. Ведомство проинформировало, что площадь пожара составила 0,5 кв. м, его причиной стала «неосторожность при курении» и обошлось без погибших и травмированных. Содержимое одного из балконов полностью сгорело.

В сообщении регионального МЧС также говорится, что «виновному лицу в связи с вступившими в действие с 1 октября 2019 года изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством».

О новых противопожарных нормах — в материале “Ъ” «На балконах не дают курить и жарить».

Александра Ларинцева, Пятигорск