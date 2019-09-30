Курский производитель шприцев получил банкротный иск от ФНС

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области подало в региональный арбитражный суд иск о банкротстве местного производителя шприцев, бинтов и медицинских изделий ООО «Эскулап», принадлежащего известной в регионе семье Букиных. Об этом сообщается в материалах дела. Заявление налоговиков пока не принято к производству, поэтому сумма долга и детали его возникновения не раскрываются.

В июне 2018 года «Эскулап» уже получал банкротный иск от поставщика, московского ООО «СФ медикал продактс». Причиной стал долг в 1,5 млн руб. Но спустя три месяца «Эскулап» погасил большую часть долга и дело было закрыто.

Подробнее о прошлом иске — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников