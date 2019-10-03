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Управление СКР по ХМАО возглавил следователь из Камчатского края

Полковник юстиции Михаил Мокшин на пять лет назначен руководителем СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Документ был подписан президентом 30 сентября, сегодня — официально опубликован на портале правовой информации. В августе 2018 года от должности главы СУ СКР по ХМАО был освобожден полковник Анвар Ахметзянов.

Михаил Мокшин родился в 1974 году в Тульской области. Окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Работал следователем прокуратуры Коминтерновского района Воронежа, с 2002 года — в СУ СКР по Воронежской области. В 2016 году занял пост заместителя руководителя СУ СКР по Камчатскому краю.

Мария Арабей


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