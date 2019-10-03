Путин: благодаря патриотизму россиян в 90-е удалось избежать развала страны

Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы стране удалось избежать гражданской войны и распада. Это произошло благодаря патриотизму, мужеству и терпению россиян. По словам президента, граждане пережили тогда один из самых трудных периодов в российской истории, о чем он написал в статье «Россия на рубеже тысячелетий» перед началом 2000 года.

«Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще и подверглись агрессии со стороны международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали»,— сказал Владимир Путин во время пленарного заседания международного клуба «Валдай» (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

По его словам, Россия могла «погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны», потерять свой суверенитет и потерять позиции на мировой арене, но благодаря «патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России» этого удалось избежать. Владимир Путин отметил, что за последние 20 лет можно было сделать что-то лучше, однако Россия получила за это время уникальный опыт.

«У нас еще действительно много нерешенных проблем в России. Вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты»,— отметил господин Путин. Он выразил уверенность, что так будет и дальше.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. В этом году была заявлена тема «Заря Востока и мировое политическое устройство».

Напомним, 2 октября на «Валдае» выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он высказался по широкому кругу вопросов, в том числе по кризису на Украине и в Сирии.

О выступлении Сергея Лаврова читайте в материале “Ъ” «Проблески здравого смысла сквозь зубы».