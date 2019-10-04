Консультации по стандарту

Комитет Банка России одобрил последний основной документ по инвестиционным советникам — базовый стандарт. Он более четко определяет работу советника, отделяя его от менеджера по продажам. Также он позволяет советнику снизить риски судебных разбирательств с клиентом при предоставлении ему аналитики, а не рекомендации.

Комитет по деятельности по инвестиционному консультированию Банка России одобрил в середине недели базовый стандарт по инвестиционному консультированию. Об этом 3 октября сообщили представители двух саморегулируемых организаций — НАФУОР и НФА,— входящих с комитет.

Базовый стандарт призван разграничить конфликт интересов между компанией, которая заинтересована продать инвестору услугу, и самим клиентом, который заинтересован в минимизации риска при получении дохода. Понятие инвестиционного консультанта введено в российское законодательство с декабря 2018 года. В единый реестр инвестиционных советников в настоящее время входят 55 компаний и 6 граждан. После утверждения базового стандарта советом директоров ЦБ документ вступит в силу через полгода.

Согласно базовому стандарту (текст размещен на сайтах СРО), инвестиционный советник должен определять инвестиционный профиль клиента на основании предоставленных сведений, в которых указываются ожидаемая доходность, инвестиционный горизонт и допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором. Для определения допустимого риска клиент предоставляет советнику информацию о цели инвестирования, сведения об имущественных обязательствах, а также об опыте и знаниях. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может предоставляться клиенту как работником инвестиционного советника, так и посредством программ автоконсультирования и автоследования. Такая рекомендация должна содержать описание ценной бумаги или инструмента, цену сделки и объем, а также описание рисков. «Базовые стандарты необходимы рынку, поскольку в принятом ранее законе невозможно прописать все нюансы по взаимодействию финансовых консультантов с клиентами. Документ в конечном итоге позволит снизить риск недопонимания клиентов и участников рынка»,— считает руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ на форуме Finopolis, 18 октября 2018 года Финансовый консультант должен оценивать риск-профиль клиента и предлагать продукты, которые соответствуют этому профилю, а также создать у него правильные ожидания относительно того, что он купил

Согласно законодательству, инвестиционный советник несет ответственность за рекомендации, по которым клиент понес убытки. По словам президента НФА Василия Заблоцкого, размер компенсации в этом случае устанавливается судом, куда вправе обратиться пострадавший клиент. Базовый стандарт вводит понятие дисклеймера, которое должно ограничить ответственность компаний. Господин Заблоцкий отмечает, что, если представитель финансовой организации, предоставляющей помимо инвестиционных рекомендаций другие финансовые услуги, сообщит клиенту, что предоставленные ему сведения (например, аналитика) не являлись индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это поможет обезопасить компанию, в случае если клиент воспользуется полученными сведениями и понесет убытки. «Дисклеймеры необходимы, чтобы отделить предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации от иной информации, сопровождающей инвестора на финансовом рынке»,— отметил представитель «Тинькоффа». При этом ИП, которые из финансовых услуг оказывают только услуги консультирования, не могут воспользоваться дисклеймером.

По словам президент НАУФОР Алексея Тимофеева, контроль за деятельностью инвестиционных консультантов будет осуществляться через контрольные закупки, а также через жалобы клиентов, для выявления недобросовестной работы могут быть использованы записи общения с клиентом. Он отмечает, что «иные формы предложения финансовых инструментов, в том числе деятельность сейлзов, будут урегулированы стандартами предложения финансовых инструментов, работа над которыми завершается»,— надеется господин Тимофеев.

Полина Смородская