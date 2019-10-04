В очередь за субсидией

МКУ «Главное управление по строительству метрополитена мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода» (­ГУММиД) проиграло во всех трех судебных инстанциях дело о взыскании 634,5 млн руб. долга за строительство станции метро «Стрелка». Право их требования еще в конце мая получило ООО «Проектное бюро «Инженер»» по переуступке от предбанкротного генподрядчика. В ­ГУММиД пока не получили исполнительный лист от взыскателя, а денег в городском бюджете все равно нет — в правительстве РФ с начала года не могут решить, стоит ли возвращать Нижнему Новгороду 645 млн руб. неизрасходованной целевой субсидии на строительство метро. Из нее предполагается погасить долг кредитору, за которым стоит банк, но без денег до сих пор сидят обманутые нижегородские субподрядчики стройки, которым должны более 100 млн руб.



Арбитражный суд Волго-Вятского округа окончательно отказал городскому заказчику строительства метро ГУММиД в удовлетворении его кассационной жалобы по взысканию крупного долга за строительство станции метро «Стрелка» в 2015–2018 годах. Напомним, осенью прошлого года генподрядчик стройки ООО СК УС-620, находясь в предбанкротном состоянии после ввода станции и задолжав около150 млн руб. нижегородским субподрядчикам и своим рабочим, уступил право требования долгов ГУММиД аффилированному ООО «Проектное бюро "Инженер"» (зарегистрировано в подмосковном Серпухове). В свою очередь «Инженер» взыскал с ­ГУММиД 634,5 млн оплаты за дополнительные работы, которых не было в проекте, но они были необходимы. Городской заказчик долго оспаривал это решение и экспертизу по делу, настаивал на привлечении к спору «Стройконтроля-2018» — ­организации, надзиравшей за стройками стадионов и инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. По мнению ответчика, контролирующая сметы и стройку организация должна была высказать свое мнение, но суды ее не привлекли. Однако все судебные инстанции признали, что ­ГУММиД должен выплатить этот долг по переуступке ООО ПБ «Инженер», не отвечавшей за стройку «Стрелки».

В ГУММиД сообщили, что пока исполнительный лист по взысканию 634,5 млн от ООО ПБ «Инженер»не поступал (хотя право его подачи появилось у взыскателя еще в конце мая после решения апелляции). Впрочем, таких денег на счете муниципального заказчика все равно нет. Напомним, для завершения в 2018 году стройки станции метро губернатор Глеб Никитин добился выделения целевой субсидии 645,5 млн руб. из резервного фонда правительства РФ. Нижегородская область перечислила эти федеральные средства в бюджет Нижнего Новгорода. Однако в конце 2018 года их пришлось вернуть обратно в российскую казну как неиспользованные. С начала 2019 года региональные власти пытаются повторно получить для Нижнего Новгорода эту субсидию, из которой предполагается оплатить долг за «Стрелку». Однако до сих пор в правительстве РФ решение по этой сумме не принято. В пресс-службе областного правительства лишь сообщили, что министру транспорта РФ Евгению Дитриху было направлено обращение о выделении Нижегородской области 645,5 млн. «На сегодняшний день данный вопрос рассматривается», — отметили в пресс-службе.

Связаться с руководством ООО ПБ «Инженер», претендующим на крупную сумму из федерального бюджета, не удалось, указанные в базах телефоны компании не отвечали. Ранее эта фирма была аффилирована с владельцем ООО СК УС-620 Владиславом Костенко, но он с весны сидит в нижегородском следственном изоляторе по обвинению в хищениях со стройки метро. В ООО ПБ «Инженер» за последние два года дважды менялись директора и учредители. ­Последним участником и управленцем общества, по данным Kartoteka.ru, значится Павел Лобанов, индивидуальный предприниматель из Выборга Ленинградской области. Как утверждают два информированных собеседника “Ъ-Приволжье”, за фирмой — взыскателем 634,5 млн руб. стоит банк «Пересвет», который кредитовал обанкротившего генподрядчика «Стрелки», выдав ему на стройку станции около полутора миллиардов рублей кредитов. Теперь кредитор намерен вернуть хотя бы часть своих средств, но администрация Нижнего Новгорода упрашивает взыскателя подождать с подачей исполнительного листа, так как денег в бюджете пока нет, отметил собеседник, близкий к правительству области.

Другой собеседник “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах рассказал, что следователь СЧ ГСУ, ведущий расследование по фактам мошенничества и невыплаты зарплат на стройке «Стрелки», наложил арест на дебиторскую задолженность ­ГУММиД, поэтому право требования ООО ПБ «Инженер» не реализуемо. «Ничего эта контора не получит, пока не будут возмещены долги по зарплатам и контрактам с нижегородскими субподрядчиками. Из средств субсидии можно с лихвой их покрыть», — полагает силовик. Впрочем, сами субподрядчики, которых городские и областные власти давно кормили обещаниями помочь с получением заработанного, мало верят в справедливость, вставая в реестры кредиторов ООО СК ­УС-620 и ее местного подрядчика ННСУ-620. «В апреле 2018 года мы подали заявление на арест имущества ННСУ-620 в счет долга. А в мае подрядчик заключает договор с тем же самым ООО ПБ "Инженер" и передает ему все свое ликвидное имущество и стройматериалы на сумму более 30 млн руб. Все эти схемы по выводу активов необходимо теперь оспаривать в рамках процедуры банкротства», — отметил директор ООО «Пром­КранСтрой» Александр Барташук, компания которого не получила более 14 млн руб. за предоставленную строительную технику.

Роман Кряжев