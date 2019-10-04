«Авроре» подберут «железо»

«Ростелеком» объявил тендер на закупку около 360 тыс. планшетов с отечественной мобильной операционной системой (ОС) для Всероссийской переписи населения 2020 года. Контракт на общую сумму до 11,52 млрд руб. предусматривает участие двух поставщиков. Сам «Ростелеком», владеющий правами на подходящую для закупки ОС «Аврора», сможет выручить 1,4 млрд руб. на ее лицензировании. Интерес оператора к возврату инвестиций в «Аврору» через госконтракты логичен, считают аналитики.

«Ростелеком», назначенный единственным закупщиком программно-аппаратных комплексов (ПАК) для проведения переписи населения, объявил закупку около 360 тыс. планшетов с отечественной мобильной ОС на сумму 11,52 млрд руб. Их поставку необходимо осуществить до июля 2020 года.

В рамках конкурса будет выбрано два победителя, поэтому начальная сумма закупки увеличена в два раза, пояснил “Ъ” представитель «Ростелекома». По его словам, два исполнителя нужны, чтобы защитить проект от «различного рода рисков», при этом участники «будут взаимозаменяемы».

«В итоге "Ростелеком" заключит договоры на поставку 360 тыс. ПАК на общую сумму не более 5,76 млрд руб.»,— сообщил представитель оператора. По словам собеседника “Ъ” на рынке, который интересовался условиями конкурса, для Крыма может быть назначен отдельный поставщик.

В рамках контракта «Ростелеком» готов заплатить за каждое устройство 16 тыс. руб. с НДС, следует из документов закупки. В эту стоимость входят как сам планшет и аксессуары (чехол и внешний аккумулятор), так и лицензия на мобильную ОС стоимостью 4 тыс. руб. (по Налоговому кодексу не облагается НДС).

Единственная российская мобильная ОС, удовлетворяющая требованиям,— «Аврора» (ранее Sailfish) «Ростелекома». О том, что устройства на мобильной ОС «Аврора» могут быть использованы в ходе переписи населения РФ, “Ъ” писал 28 марта. В 2018 году «Ростелеком» инвестировал почти 3,4 млрд руб. в приобретение у структур бизнесмена Григория Березкина по 75% в двух компаниях, разрабатывающих ОС Sailfish.

Согласно постановлению правительства, «Ростелеком» должен будет самостоятельно исполнить не менее 10% стоимостного объема обязательств по контракту. Именно поставка «Авроры» для этих планшетов и будет тем самым вкладом компании, поясняет один из собеседников “Ъ” на рынке.

В компании подчеркивают, что, согласно постановлению, будут отвечать не только за поставку ПАК, но и за обеспечение услуг связи и модернизацию IT-системы Росстата для проведения переписи.

В конкурсе «Ростелекома» участвуют планшеты компании Irbis, передал представитель ГК «Ланит». Представители ZTE и Huawei отказались от комментариев. Скорее всего, поставщиками планшетов в рамках конкурса выступят B-бренды, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он отмечает, что рынок планшетов в России стагнирует, сейчас в год продается примерно 5 млн штук. Стоимость устройства на Android с описанными в техзадании характеристиками может составлять до 6,5–7 тыс. руб., оценивает он. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что аналоги стоят 4,5–5 тыс. руб. Но контракт предусматривает также аксессуары и специализированное ПО, в том числе для удаленного управления, для каждого устройства, запчасти и т. п., напоминают в «Ростелекоме».

«Аврора» изначально разрабатывалась как ОС, связанная с госорганами, поэтому теми или иными заказами для государства «Ростелеком» и будет отбивать объем инвестиций в проект, уверен аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. У госструктур есть запрос на адаптацию их приложений для «Авроры», отмечает представитель КРОК. Для потребительского сегмента «Аврора» пока не готова, уверен Денис Кусков.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый