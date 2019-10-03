Станции Фрунзенского радиуса открыли для пассажиров

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» («Южная») открыты для пассажиров с вечера четверга 3 октября, передает корреспондент "Ъ-СПб". В 16:52 на станции «Дунайская» появились первые пассажиры, проехавшие от «Проспекта Славы». На церемонию открытия новых станций Фрунзенского радиуса прибыл губернатор Петербурга Александр Беглов, официально находящийся в отпуске до 13 октября.

«Наконец-то мы сегодня открываем три станции», — заявил господин Беглов.

Он отметил, что в сентябре станции и так были запущены, как и обещал Смольный, только в тестовом режиме и «правильно сделали». Все недочеты за месяц с сентября исправлены, уверил Александр Беглов, отметив, что станции полностью безопасны для пассажиров.

Сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса переносились несколько раз. Нынешняя дата — пятая попытка открыть станции. Ветку обещали сдать в 2017 году, затем — в 2018 –м. В итоге, срок открытия перенесли на 1 сентября 2019 года, а затем — на 5 сентября. В этот день открытия не состоялось.

Предполагается, что пользоваться новыми станциями будут более 900 тыс. человек ежедневно.

Работы по строительству станций выполнял ОАО «Метрострой». Контракт с подрядчиком был заключен в марте 2014 года. Итоговая цена контракта составила 33,9 млрд руб. Протяженность нового участка линии без учета депо — 5,23 км. Пропускная способность участка линии – 40 пар поездов в час. Архитектурный проект станций по заказу Смольного разрабатывало ОАО «Ленметрогипротранс».

Яна Войцеховская