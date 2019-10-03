Нижегородский предприниматель Герман Князев завершил продажу «Аптечной сети ПИК-НН»

Герман Князев окончательно закрыл аптечный бизнес и завершил продажу ООО «Аптечная сеть ПИК-НН» («Аптекарь Эвениус»). Напомним, выкупать аптеки сеть «Ригла» начала еще в 2017 году. По словам предпринимателя, продажа бизнеса – это вынужденная мера, связанная с экономикой страны и региона.

«На фоне снижающейся платежеспособности населения на аптечном рынке идет концентрация вокруг федеральных фармдистрибуторов, на аптечный рынок приходят крупнейшие игроки продуктового ритейла, что дает даже прирост количества аптек»,– написал господин Князев в Facebook. Также бизнесмен указал на «фактический отказ» государства от поддержки малого бизнеса – отмену льгот, введение новых налогов, необходимость установить кассовые терминалы.

Кроме того, Герман Князев указывает, что определенную роль в решении продать бизнес сыграло и оказанное на него давление: «После каждой встречи в моем офисе с лидерами российского протеста или моего участия в протестных мероприятиях тут же приходили внеплановые проверяющие и, потупив глаза, сообщали, что приказано найти чего-нибудь и наказать. А еще нам стреляли в окна, отключали в здании электричество, заводили на меня уголовные дела, и банк внезапно прекращал финансирование проектов». Теперь господин Князев намерен продолжить работу над выпуском косметической продукции совместно с супругой, которая также прежде владела долей в аптечной сети.

Анастасия Еремина