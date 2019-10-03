Женский бокс есть!

Первые женские сборы по боксу среди юниорок

Краснодар, 02.10.2019

1 октября 2019 года стартовали Первые женские сборы по боксу среди юниорок. Местом для сборов был выбран известный Всероссийский детский центр «Орлёнок», находящийся в Туапсинском районе Краснодарского края.

25 юных девушек съехались со всех уголков России и других стран: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, республик Калмыкии и Адыгеи, Севастополя и Армении.

Сильные духом и телом молодые спортсменки собрались в одну команду, чтобы тренироваться, обмениваться опытом друг с другом и получать наставления от профессиональных тренеров.

Приветственную речь во время церемонии предоставили Президенту Федерации бокса России в Южном Федеральном округе Дмитрию Кашину и главному тренеру сбора Александру Черноиванову. Объявил сборы открытыми куратор женской сборной, вице-президент Федерации бокса в Южном Федеральном округе Николай Амосов:

- Наш край богат на талантливых спортсменов. И если есть возможность помочь в раскрытии потенциала юных борцов - я рад поддержать молодое поколение. Сегодня в наших руках сделать так, чтобы детям было интересно тренироваться и побеждать в реальной жизни, в дружеской борьбе, под руководством профессионалов, а не в иллюзорном мире гаджетов и соцсетей.

Дмитрий Кашин, Президент Федерации Бокса России в ЮФО отметил в своей речи, что бокс в ЮФО – это один общий кулак, объединяющий спортсменов всего округа: «Здорово, что женский бокс так активно развивается. Большая благодарность всем спортсменам, которые смогли приехать несмотря на жесткий календарный график. Бокс объединяет: сегодняшнее мероприятие – наглядное тому подтверждение!»

В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал Многократный чемпион России, Чемпион Мира в Чикаго, Чемпион Европы, Чемпион Всемирных боевых искусств, Чемпион Всемирной летней универсиады в Казани, Заслуженный мастер спорта России, руководитель регионального центра спортивной подготовки Краснодарского края по боксу Сергей Водопьянов: «Великие победы – это всегда результат долгих тренировок. Подобные мероприятия очень ценны для спортсменов – это возможность испытать себя в непривычной обстановке, узнать новое и обменяться опытом. Уверен, что первые сборы положат начало хорошей традиции».

Торжественную миссию поднять флаги Российской Федерации и Федерации бокса России в Южном Федеральном округе доверили 2 участницам: самой юной спортсменке и мастеру спорта международного класса Нуне Асатрян.

Впереди у девушек активная подготовка. Совсем скоро - новые бои и большие победы.