В Татарстане предпринимателей оштрафовали на 3 млн рублей за нарушения при продаже алкоголя

Предприниматели в Татарстане были оштрафованы на 3 млн руб. за нарушения при реализации алкогольной продукции в 2019 году. Об этом на пресс-конференции рассказала глава управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина, передает ИА «Татар-информ». Специалисты проверили 452 объекта торговли в регионе и наложили 407 штрафов.

Однако, при этом, по словам госпожи Патяшиной, в Татарстане в этом году не выявили ни одного факта продажи некачественного алкоголя. Специалисты Роспотребнадзора исследовали алкоголь, продаваемый во всех торговых точках Татарстана. Речь идет о 958 образцах алкогольной продукции. Лишь шесть из них не соответствовали требованиям по показателю «энергетическая ценность». Такие показатели не оказывают влияния на безопасность приема алкоголя, добавила она.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в 36 торговых точках Татарстана непищевую спиртосодержащую продукцию, продажа которой запрещена в республике с 2017 года. Продукцию сняли с реализации, на нее наложен арест.

"Ъ-Казань"