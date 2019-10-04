Никто не забыт

Последние новости из США вроде бы дают России повод немного выдохнуть: американские политики нашли новую страну постсоветского пространства, до которой теперь всем есть дело,— Украину. Значит ли это, что от РФ вскоре могут отстать? Если такое впечатление и есть, оно обманчиво.

Российская тема из американской повестки никуда не уходит. Во-первых, в Конгрессе по-прежнему очень злы на Москву. Тема противодействия русским — одна из немногих, которая объединяет республиканцев и демократов, чем пользуются сторонники санкций. Во-вторых, за фейерверком острых заявлений и твитов политиков ускользает куда более важный и негативный для России процесс — перераспределение бюджетов внутри американских спецслужб и рост расходов «на борьбу с российской угрозой». А раз ресурсы есть, их надо использовать.

Мои собеседники в Вашингтоне уверены, что, несмотря на увлечение Украиной, санкционный каток в отношении РФ никто глушить не собирается. Уже в ближайшие недели в Палате представителей может появиться новый двухпартийный законопроект по санкциям, развивающий идеи прежних подобных документов. Некоторые радикальные идеи вроде санкций против проектов НОВАТЭКа в документ не попадут. Но и в корпоративной среде, и в аппарате Конгресса ожидают, что новинкой может стать норма, дающая полномочия американским правоохранителям искать все активы попадающих под санкции россиян, включая конечных владельцев компаний, в юрисдикции США.

Это часть более широкой дискуссии о выявлении конечных бенефициаров, которую законодатели, правительство и банкиры страны ведут не первый год. Еще в 2018 году глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что пришло время разобраться с проблемой и дать правительству необходимые полномочия.

До сих пор это не получалось из-за противодействия юристов и финансистов, которые апеллируют к неприкосновенности банковской тайны и частной собственности. Исключения удалось сделать лишь для борьбы с терроризмом и отмыванием преступных средств. Теперь же, используя российскую тему как таран, сторонники повышения прозрачности финансовой системы США надеются сделать новый санкционный законопроект прецедентом, который даст возможность силовикам искать конечных бенефициаров всех активов, так или иначе ведущих деятельность в стране или использующих американскую финансовую систему, и блокировать эти активы. Прецедент можно будет распространить и на другие страны, например Китай.

По словам моих собеседников, даже если сейчас законопроект не выйдет дальше Палаты представителей, остановившись в Сенате, подобные идеи все равно будут возвращаться в законодательный процесс, ведь давление на Россию все равно сохранится вне зависимости от итогов украинагейта и исхода президентской гонки.