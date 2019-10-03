Глава Осы будет согласовывать заместителей с думой

Дума Осинского городского округа поддержала изменения в устав муниципалитета, предусматривающие обязательное согласование кандидатур заместителей главы округа с депутатами думы. По информации "Ъ-Прикамье", это решение поддержали 12 депутатов, против выступили трое. Процедура согласования заместителей главы муниципалитета также предусмотрена уставами Перми и Добрянского муниципального района.

Ранее депутаты думы Осинского городского округа приняли решение об обязательном согласовании с думой кадровых решений по руководителям муниципальных предприятий и учреждений. Однако, по словам источника, против этой инициативы выступила прокуратура, считающая, что дума превысила свои полномочия. Сегодня на заседании думы протест прокурора был отклонен большинством голосов.