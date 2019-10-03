В России за восемь лет число безналичных карточных транcакций увеличилось в 30 раз

В 2010-2018 годах в России количество безналичных карточных транcакций увеличилось в 30 раз. По этому показателю страна обогнала все другие государства Европы, пишет РБК со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

По прогнозу организации, объем выручки на европейском рынке карточных платежей до 2028 года будет увеличиваться на 5,9% в год. В восточноевропейской зоне он будет расти на 7,4%. Локомотивом роста называют Россию. «Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию "русского чуда"»,— цитирует издание авторов доклада.

В исследовании утверждается, что в 2010–2018 годах объем платежей в России в среднем рос на 22,1%, а в 2019–2028 годах показатель замедлится до 11,8%. Но даже по этому уровню страна опережает другие государства.

Также авторы доклада называют Россию крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и по числу защищенных токенизированных транзакций.

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