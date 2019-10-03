В Новосибирской области создается кластер цифровой энергетики

Власти Новосибирской области разработали программу развития промышленного кластера «Цифровая энергетика». Как следует из данных минэкономразвития региона, участниками кластера стали АО «Радио и микроэлектроника», ООО «Болид», НПП «Микропроцессорные технологии», научно-производственные фирмы «Арс-терм» и «Ирбис», ООО «Энергетика микроэлектроника автоматика». Инвестиции в реализацию программы составят 141,5 млн руб. (средства участников кластера). Средства регионального бюджета в проекте не участвуют.

Планируется, что кластер позволит обеспечить поставщиков и потребителей электроэнергии новыми возможностями при переводе распределительных электрических сетей на цифровые технологии и инновационные платформенные решения. В частности, речь идет о выпуске цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии. Например, к 2025 году планируется создание производства комплектных «цифровых» трансформаторных подстанций 110/10 кВ и распределительных подстанций 10 кВ.

По расчетам разработчиков программы, к 2025 году объемы производства оборудования увеличатся до 8,5 млрд руб. (в три раза по сравнению с 2018 годом), число рабочих мест вырастет на 33%, а выработка продукции на одного работника — до 9,01 млн руб. (в 2,5 раза в сравнении с 2018 годом).

Оксана Павлова