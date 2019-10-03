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«Яндекс.Касса»: средний чек россиян за онлайн курс вырос на 20%

Эксперты подсчитали, что средний чек россиян за онлайн курсы, тренинги и мастер-классы увеличивается на 20% год к году. К таким выводам пришли специалисты из «Яндекс.Кассы» и «Нетологии», изучив данные за 2017 и 2018 года.

Рейтинг средних чеков за онлайн-образование:

  • иностранные языки — 9,8 тыс. руб.,
  • психология и эзотерика — 4,9 тыс. руб.,
  • личностный рост — 3,6 тыс. руб.,
  • профессиональная подготовка — 2,1 тыс. руб.,
  • спорт и красота — 2 тыс. руб.,
  • хобби и досуг — 1,6 тыс. руб..

В 2018 году один пользователь в среднем потратил на онлайн-обучение иностранным языкам около 36 тыс. руб, тогда как на психологию — 8,7 тыс. руб., отмечают эксперты.

Согласно исследованию, 44% принимавших участие в опросе ощущают нехватку профессиональных навыков, еще 13% — знаний. Больше всего онлайн-образование привлекает людей с доходом от 40 до 75 тыс. руб. в месяц — среди них нуждаются в новых знаниях и навыках около 60%. В группе людей с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. о необходимости получиться высказалось 40% респондентов.

Востребованные курсы:

  1. языковые курсы — 69%
  2. личностный рост — 10%
  3. профессиональное обучение — 8%
  4. тренинги по психологии и эзотерике — 6%

Для оценки аудитории образовательных онлайн-площадок использовались результаты опроса, который провела «Нетология» среди 1,5 тыс. жителей 37 городов России с населением от 500 тыс. человек.

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