СМИ: Трамп добивался помощи от новых премьеров Великобритании и Австралии по расследованию Мюллера

Президент США Дональд Трамп пытался убедить новых премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона помочь ему доказать необоснованность расследования российского вмешательства в американские выборы 2016 года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, господин Трамп обвинял экс-премьеров Великобритании и Австралии Терезу Мэй и Малколма Тёрнбулла в том, что их способствование расследованию привело к его серьезному масштабу.

По данным телеканала, господин Трамп поднимал вопрос о помощи в телефонных разговорах с господами Джонсоном и Моррисоном прошедшим летом. Президент США на протяжении нескольких месяцев пытался узнать у своих помощников, сыграли ли Великобритания и Австралия свою роль в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы, утверждают собеседники CNN. Они отметили, что господин Трамп возлагал ответственность за разросшийся масштаб расследования на господ Мэй и Тёрнбулла.

Во вторник The Washington Post сообщила, что министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр просил иностранные спецслужбы помочь в расследовании действий ЦРУ и ФБР во время их работы по изучению возможных связей между Россией и избирательным штабом действующего главы государства Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году. Источники газеты утверждают, что господин Барр контактировал с британскими спецслужбами, а на прошлой неделе вместе с прокурором Коннектикута Джоном Даремом.

Напомним, расследование возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года началось в мае 2017-го. Дело курировал господин Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США сообщил о завершении расследования. Следствие заявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом господин Мюллер не смог заявить о сговоре между господином Трампом и РФ, поскольку не было представлено достаточно улик.

Подробнее об итогах расследования — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».