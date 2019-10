СМИ: генпрокурор США просил иностранные спецслужбы помочь в расследовании действий ЦРУ и ФБР

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр провел несколько встреч с представителями иностранных разведывательных служб с целью получить от них помощь в расследовании действий Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) во время их работы по изучению возможных связей между Россией и избирательным штабом действующего главы государства Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году, сообщает газета The Washington Post.

Источники газеты утверждают, что господин Барр контактировал с британскими спецслужбами, а на прошлой неделе вместе с прокурором Коннектикута Джоном Даремом, занимающимся проверкой деятельности ЦРУ и ФБР, связанной с расследованием вмешательства в выборы 2016 года, он посетил Италию, где встретился с итальянскими высокопоставленными чиновниками. По словам источников The Washington Post, это была не первая поездка господина Барра в Италию для встречи с представителями местной разведки. Кроме того, администрация президента Трампа обращалась с аналогичными запросами в Австралию. The New York Times утверждает, что американский лидер просил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона оказать помощь в сборе информации, которая могла бы дискредитировать расследование специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США 2016 года.

Напомним, расследование возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года началось в мае 2017-го. Дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Барр сообщил о завершении расследования. Следствие заявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом господин Мюллер не смог заявить о сговоре между господином Трампом и РФ, поскольку не было представлено достаточно улик.

Подробнее об итогах расследования — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».