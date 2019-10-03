Домостроение смещают на Дальний Восток

Власти страны задумались о необходимости создания сети новых домостроительных комбинатов (ДСК) и субсидирования застройщикам затрат при транспортировке стройматериалов в регионы Дальнего Востока. Чиновники считают, что это позволит снизить себестоимость строительства и реализовать все планы по расселению граждан из ветхого жилья. Но участников рынка меры не воодушевили: по их мнению, в этом федеральном округе нужно развивать, в частности, производство фасадных материалов за счет льготного кредитования.

Власти предлагают создавать ДСК вблизи основных рынков, что должно привести к снижению себестоимости строительства жилья. Такая инициатива содержится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, который Минстрой внес в правительство РФ. Еще одно предложение властей — субсидировать издержки застройщиков при транспортировке продукции ДСК на отдаленные рынки сбыта, например, на Дальний Восток.

Один из федеральных чиновников, принимавших участие в разработке стратегии, говорит, что эти меры в основном направлены на увеличение объемов строительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где требуется улучшение качества жилья в целях миграционного баланса. Другой собеседник “Ъ” говорит, что пока нет конкретных подсчетов возможной суммы субсидий, так как стратегия носит программный характер и в случае ее утверждения будут приняты подзаконные акты, регулирующие объемы компенсаций.

Еще весной 2019 года вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что с жилищным строительством в округе «не очень хорошо»: «Низкая конкуренция, высокая стоимость, низкие объемы строительства жилья». Так, по данным Росстата, по итогам 2018 года в ДФО жилья построено на 11% меньше, чем в 2017 году, а в первом квартале 2019 года объемы ввода снизились на 3,8%. Самая сложная ситуация в Магаданской области, где сокращение ввода жилья достигло 30% — до 4,3 тыс. кв. м.

Новые ДСК в регионах ДФО необходимы для реализации программы переселения жителей из ветхого жилья. В Якутии, например, этот вопрос актуален, как и субсидирование транспортных расходов застройщиков, говорит директор местной компании «Адгезия» Михаил Охлопков. Но в целом перевозка продукции ДСК целесообразна в радиусе 500 км от комбината, иначе производство становится нерентабельным, считает совладелец группы «Основа» Александр Ручьев. Это подтверждает и директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

Как показал опрос “Ъ” застройщиков ряда регионов ДФО, строительство новых ДСК не всегда целесообразно. «По строительным мощностям в этом году у нас паритет»,— говорит владелец одной из девелоперских компаний Хабаровского края. В Якутии по большей части не загружены существующие строительные производства, добавляет Михаил Охлопков. Серьезного дефицита мощностей не наблюдается и на Камчатке, рассказали “Ъ” участники рынка. Но, отмечают они, ограничения на темпы жилищного строительства налагает логистика — многие материалы, особенно внутренние коммуникации и фасадные материалы, в регион приходится доставлять морем. В минстрое Сахалина опасаются, что уже в 2020 году может возникнуть дефицит некоторых материалов.

В создании производств фасадных материалов и надо вкладывать средства, что позволит развивать гибридное домостроение с минимизацией использования мощностей ДСК, считает Александр Ручьев. Логичнее разработать программу, позволяющую производителям тех же фасадных материалов получать долгосрочные кредиты под 3–4% годовых за счет субсидирования ставок, полагает Андрей Носов.

Ряд девелоперов считает, что заложенные в проекте стратегии меры по субсидированию затрат на доставку продукции ДСК в регионы Дальнего Востока выгодны крупным застройщикам федерального уровня, готовым строить в этом округе. Месяц назад стало известно, что в ДФО намерена работать группа ПИК Сергея Гордеева. «Мы изучаем предлагаемые возможности с точки зрения применения (в ДФО.— “Ъ”) наших индустриальных технологий»,— прокомментировал вице-президент ПИК Юрий Ильин.

Халиль Аминов; Туяра Филиппова, Якутск; Сергей Васильев, Южно-Сахалинск