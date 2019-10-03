Проходной шпал

Краевые власти начали активную подготовку к покупке имущества РЖД на закрывающемся участке Свердловской железной дороги (СвЖД) — между станцией Пермь I и Пермь II. Они ожидают появления приказа Минтранса РФ о закрытии движения по ветке уже с 1 ноября и закладывают средства на покупку имущества в бюджет. Пока на эти цели вместе с расходами на обу­стройство трамвайной линии предусмотрено 3 млрд руб. Не исключено, что в ходе рыночной оценки имущество подорожает в два раза.



Как выяснил „Ъ-Прикамье“, краевые и пермские чиновники ориентируются на то, что с 1 ноября прекратится железнодорожное движение на четырехкилометровом участке горнозаводской ветки СвЖД — между станциями Пермь I и Пермь II.

По данным „Ъ-Прикамье“, эта дата фигурирует в разработанной дорожной карте. Несколько собеседников подтвердили, что такой документ есть, но он до конца не утвержден. Ранее минтранс края заявлял, что ожидает официального приказа о закрытии участка от федерального минтранса с декабря 2019 года. По информации „Ъ-Прикамье“, уже готово положительное заключение федерального агентства железнодорожного транспорта, сейчас приказ готовится Минтрансом РФ.

В минтрансе края сообщили „Ъ-Прикамье“, что у ведомства нет информации о закрытии участка с 1 ноября.

Тем не менее краевые власти готовятся к масштабным тратам по приобретению имущества РЖД. Им предстоит купить 8 км железнодорожных путей, столько же — подземной высоковольтной линии, линии связи, опоры, остановочные платформы. И наконец, самое ценное — железнодорожную насыпь, инженерное сооружение, дающее право на получение права на покупку отводов-участков вдоль ветки.

Расходы на это заложены в проект краевого бюджета. Но они пока указаны приблизительно и в совокупности с предстоящими тратами на строительство трамвайной линии на месте дороги — 3,18 млрд руб. на два года (в 2020-м — 2,25 млрд руб. и 936 млн руб. в 2021 году). Отметим, что стоимость создания трамвайной линии городские власти ранее оценивали в 1 млрд руб.

Как ожидается, имущество будет выкупаться в собственность администрации Перми. По данным „Ъ-Прикамье“, структура РЖД («Уралжелдорпроект») и мэрия уже провели предварительную оценку стоимости имущества. Чиновники оценили имущество примерно в 1,4 млрд руб., железнодорожники — в 1,8 млрд руб.

Однако итоговая стоимость может оказаться выше. Источник, близкий к городским властям, оценил стоимость строительства аналогичного железнодорожного полотна в 5–6 млрд руб. В ходе переговоров власти могут снизить величину рыночной оценки приобретаемого имущества. Например, городские власти приняли недавно на баланс аварийный путепровод от РЖД, стоимость ремонта которого — около 1 млрд руб.

Завершить сделку по покупке дороги власти собираются к декабрю 2020 года. На закрываемом участке железной дороги планируется построить 4,5 км трамвайных путей.

Дмитрий Астахов