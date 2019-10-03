Развеять тарифы

Пермский филиал «Т Плюс» поделился с администрацией города и депутатами думы планами по установлению единого тарифа на тепло. При его расчете будет использоваться федеральная методика альтернативной котельной. Таким образом, действующие тарифы «Т Плюс» и ПСК придут к единой величине к 2029 году. Депутаты считают это предложение понятным и объективным. А представителям ТСЖ, не согласным с федеральной методикой, предлагают оспорить ее в суде.



Представлявший вчера депутатам гордумы концепцию директор филиала «Т Плюс» Антон Трифонов начал с обзора проблем существующей системы теплоснабжения Перми. По словам господина Трифонова, 58% городских сетей — старше 30 лет и требуют замены. Однако средств на финансирование необходимых работ у компании нет. «У нас текущих долгов больше 1 млрд руб. Это два-три года инвестиционной программы»,— отметил господин Трифонов.

По его словам, на сегодняшний день на территории Перми действует два тарифа: «Т Плюс» на магистральных сетях (1186 руб. за 1 Гкал/ч) и ПСК на квартальных сетях (1633 руб. за 1 Гкал/ч). По первому, как заявил Антон Трифонов, платят «около 18%» жителей Перми, по тарифу ПСК — 82%. Эти тарифы предлагается привести к единому значению — 1573 руб. за 1 Гкал/ч (в 2020 году увеличится до 1622 руб. за 1 Гкал/ч.). Эта цена была рассчитана федеральным министерством энергетики по методике альтернативной котельной. Данная методика предполагает расчет тарифа исходя из стоимости строительства «виртуального» источника тепла на конкретной территории.

Предполагается, что с 2020 года тариф ПСК будет «заморожен», в результате к 2022 году он станет равным тарифу альтернативной котельной. После этого тариф вырастет на 3,6%, а с 2023 года будет ежегодно расти на 3,8%. Тариф на магистральных сетях («Т Плюс») будет ежегодно увеличиваться на 6,5% и к 2029 году достигнет тарифа альтернативной котельной,— 2221 руб. за 1 Гкал/ч.

«Суть перехода в единую ценовую зону — объединение всех источников теплоэнергии под одну цену, установленную государством. Те, у кого тариф меньше, представляют инвестиционную программу и рассказывают, что они будут делать за счет повышения стоимости. У кого больше — либо занимаются оптимизацией бизнеса, либо продают его тем, кто работает более эффективно»,— пояснил директор Пермского филиала «Т Плюс».

Антон Трифонов уточнил, что за счет выравнивания тарифов «Т Плюс» в 2020–2029 годах сможет компенсировать заемные средства на модернизацию городских теплосетей — 2,4 млрд руб. Таким образом, на эти цели не потребуются субсидии из городского бюджета. «При этом в первые пять лет компания понесет убытки — 283 млн руб. «Но мы готовы потерпеть убытки: мы не залезаем в бюджет, не просим у депутатов, а берем деньги в банке, инвестируем и возвращаем»,— добавил господин Трифонов.

Представители «Т Плюс» проанализировали, какое количество жителей затронет повышение тарифа в разных одномандатных округах Пермской думы. Так, в округе председателя комитета по бюджету и налогам Натальи Мельник повышение коснется 62,1% избирателей, в округе депутата Михаила Черепанова — 37,2%, в округе спикера Юрия Уткина — 36,9%. Минимально сравнивание тарифов скажется на избирателях в округах Алексея Оборина (1,2%), Олега Бурдина (2,6%) и Александра Филиппова (3,2%).

«Здорово, что монополисты заботятся о политической составляющей и судьбе депутатов»,— отметила депутат от фракции «Яблоко» Надежда Агишева и поинтересовалась, применялся ли метод альтернативной котельной в других субъектах РФ. «Или мы, как в ситуации с ЕНВД, идем впереди планеты всей?» — спросила депутат. Антон Трифонов ответил, что на методику альтернативной котельной также планируют перейти Барнаул, Ульяновск, Самара и Оренбург.

Представитель городской контрольно-счетной палаты напомнила о том, что при модернизации Закамского теплового узла произошел рост тарифа и для его компенсации потребовались бюджетные средства. «Сейчас рост тарифа для отдельных категорий граждан выйдет за пределы, установленные законодательством. Каким образом вы планируете это нивелировать?» — поинтересовалась представитель контрольного ведомства.

Директор филиала «Т Плюс» отметил, что «закамский проект вызвал одномоментный рост и возникла субсидия». Сейчас же, по словам Антона Трифонова, рост тарифа растянется на десять лет и не будет превышать 6,5% в год. Следовательно, субсидии из бюджета не понадобятся.

Надежда Агишева назвала идею с выравниванием тарифов «понятной и универсальной». «По таким же основаниям мы планируем поднять тариф на пассажирские перевозки, растут налоговые ставки. Понятно, что некое общественное благо планируется создать за счет семейных бюджетов и карманов горожан. Но в этом случае создавать это общественное благо намерена коммерческая организация, у которой есть свой интерес»,— отметила депутат. Она добавила, что предыдущие тарифы компании неоднократно оспаривались в судах и признавались незаконными.

Председатель инвестиционного комитета гордумы Перми, бывший директор филиала «Т Плюс» Сергей Богуславский назвал предлагаемую методику установления тарифа «универсальными весами». «Минэнерго России, наверное, доверяют все: и потребители, и производители. Тариф будет прозрачным и не будет вызывать вопросов»,— считает депутат.

Председатель правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин с этим не согласился. По его словам, новый тариф не станет более понятным и экономически обоснованным. «Предлагаемый нам тарифный калькулятор нигде на практике толком не испытывался. И я глубоко сомневаюсь, что из Москвы можно создать экономически обоснованные условия для оценки тарифов в 89 регионах. Сейчас тарифы утверждаются методом экономически обоснованных расходов. Это означает, что не только краевое тарифное ведомство, но и потребители могут проанализировать траты регулируемой организации и потребовать исключить лишнее в судебном порядке»,— пояснил господин Зотин. Он добавил, что при универсальном тарифе обладатели индивидуальных тепловых пунктов «будут нести дополнительные затраты».

Сергей Богуславский возразил, что федеральную методику тоже можно оспорить в судебном порядке: «Если вы считаете, что минэнерго устанавливает некорректные тарифы, предлагаю их оспорить и посмотреть, что из этого выйдет».

Константин Кадочников