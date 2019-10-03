Активы липецкого «Каттинг эдж технолоджис» выкупил его экс-совладелец

Имущественный комплекс обанкротившегося липецкого ООО «Каттинг эдж технолоджис» (КЭТ), планировавшего построить в ОЭЗ «Липецк» завод по выпуску режущей проволоки, продан с торгов посредством публичного предложения ООО «Технологии карбида кремния» (ТКК) за 96,2 млн руб. Согласно сообщению конкурсного управляющего Александра Тарантова, договор купли-продажи с обществом уже заключен. На торги единым лоом были выставлены административно-бытовой корпус и имущественный комплекс со складом сырья площадью 49,3 тыс. кв. м, готовый на 67%, и инфраструктура. Начальная цена составляла 601,1 млн руб., в ходе торгов она могла быть снижена до 1% от начальной, то есть, до 6,01 млн руб. .

По данным «СПАРК-Интерфакс», ТКК зарегистрировано в 2011 году в ОЭЗ «Липецк» по тому же адресу, что и КЭТ. Совладельцем обоих юрлиц является Михаил Ушаков через питерское ООО «Тервинго»: ему принадлежит 100% долей ТКК и принадлежало 51,72% долей КЭТ.

Ранее еще часть имущества КЭТ выкупило ООО «Неразрушающий контроль», кредитор завода. Сумма сделки по первому лоту (соединительные кабели, алмазная синтетическая полукристаллическая волока, водная эмульсия и фиксаторы катушки в комплекте с направляющим роликом) составила 445,5 тыс. руб., по второму лоту (181 наименование товарно-материальных ценностей, в том числе электрическое, охладительное и иное оборудование) — 92,9 млн руб. Начальная цена на публичных торгах составляла соответственно 7,4 млн и 1,5 млрд руб.

Подробнее о банкротстве предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Проект с проволочками».

Мария Старикова