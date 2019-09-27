Игорная зона «Красная Поляна» — качественный отдых класса люкс

В последние годы игорная зона «Красная Поляна» стала настоящим центром притяжения российских и иностранных туристов, приезжающих на целый пул развлекательных мероприятий. Формат, в котором игорная зона выступает в качестве территории с разнообразными видами отдыха, позволил существенно расширить аудиторию проекта. Об основных инструментах привлечения гостей — в беседе с заместителем генерального менеджера по развитию бизнеса игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрием Крыловым и с директором по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрием Анфиногеновым.

Арена-трансформер

— В октябре в игорной зоне «Красная Поляна» открывается масштабная WOW-арена. При этом концерты звезд и без того проходят регулярно в «Казино Сочи». Почему решили запустить новую концертную площадку?

Директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов

Д. А.: Потребность в этом назрела давно. Большая развлекательная площадка с возможностью организации мероприятия любого уровня — это необходимость для столь востребованного туристического места. Гостям нужно качественное предложение по шоу-программе. Если взять в качестве примеров передовые европейские курорты горного кластера и крупные мировые игорные зоны — похожие площадки там есть.

Арену строили по голландскому проекту. Применены самые современные технологии, которые позволяют трансформировать ее под любые запросы. Здесь можно будет проводить концерты, бои, конференции, выставки, дискотеки и так далее. Общая вместимость зрительного зала составляет 2300мест.

— Когда планируете запустить WOW Арену, и что будет «гвоздем» этого события?

Д. А.: Торжественное открытие состоится 18–19октября (0+). Мы позиционируем его как самое масштабное событие этой осени.

18октября пройдет закрытый концерт Димаша Кудайбергена — популярного певца из Казахстана, он стал обладателем престижной премии Top Chinese Music Award.

19октября состоится грандиозное событие: компания FIGHT NIGHTS GLOBAL проведет юбилейный международный турнир по смешанным единоборствам. За звание чемпиона будут бороться россиянин Али Багаутинов и казахский боец Жалгас Жумагулов. Бойцовский вечер начинается в 19.00. Планируется 10поединков с участием ведущих российских и зарубежных бойцов.

Уже после этого до конца 2019года на арене пройдет ряд мероприятий и событий разной направленности, о них мы будем сообщать дополнительно.

Игорная зона «Красная Поляна» изначально задумывалась и позиционировала себя как проект развлекательный. Благодаря Олимпиаде-2014, Чемпионату Мира по футболу, регулярным этапам Формулы 1на курорте создана великолепная инфраструктура. Есть большой номерной фонд, отличные рестораны, масса мероприятий, можно заняться спортом или туризмом, съездить на море, просто погулять по красивым местам, в конце концов.

Сейчас одна из главных наших задач, как части бизнеса курорта «Красная Поляна» — загрузить эту инфраструктуру, привлечь гостей, чтобы олимпийское наследие эффективно работало.

— Это вам удается?

Д. А.: С момента образования игорной зоны в августе 2016года мы фиксируем постоянный рост количества гостей. Только за первые два года у нас побывало около миллиона человек, из них 24% — иностранцы. Мы видим, что туристическая активность Сочи все больше перемещается на курорты горного кластера и это во многом связано именно с развитием игорной зоны, которая принимает гостей всесезонно.

Покерный турнир «Выбей Гарика»

Конечно, большую роль здесь играют те возможности, которые Красная Поляна имеет как горнолыжный и климатический курорт. Однако, мы уверены, что без наших развлекательных предложений рост турпотока был бы не столь заметным.

Кстати, флагманский проект игорной зоны — «Казино Сочи» получил статус «Лучшего развлекательного проекта класса люкс» по версии премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS — 2018.

Все работает в комплексе — и природа, и инфраструктура, и MICE-мероприятия, и концерты, и покерные турниры.

Место для работы и отдыха

— В качестве инструментов привлечения гостей вы упомянули MICE-мероприятия и покерные турниры. Можно рассказать подробнее о каждом из направлений?

Д. А.: Что касается MICE — это в целом общемировая тенденция для курортов высокого уровня. Компании, которые хотят организовать то или иное деловое событие, обычно ищут такое место, где можно было бы сочетать работу и качественный отдых. Игорная зона позволяет это сделать на самом высоком уровне. Наше предложение по цене примерно соответствует уровню пятизвездочных отелей. Но при этом качество сервиса очень высокое.

— Какие мероприятия чаще всего проводятся в игорной зоне?

Д. А.: Пожалуй, наиболее частые — это разнообразные медицинские конференции — по фармакологии, кардиологии и т.д. Также свои презентации устраивают компании-операторы сотовой связи, производители часов, ювелирных изделий, алкоголя, автомобильные марки. Не так давно, например, была презентация новой модели Lamborghini.

Проходят банковские конференции, благотворительные аукционы. На одном таком около года назад присутствовали члены королевских семей Европы.

Помимо конференций мы организуем гала-ужины, переговоры, модные показы, конкурсы красоты, частные дни рождения и так далее.

Уверен, будут появляться и новые форматы. Особенно с появлением WOW-арены, которая расширит наши возможности. Но уже сегодня мы констатируем, что MICE в игорной зоне как направление состоялось. Если сравнивать первое полугоде 2019-го и прошлого годов, то динамика прироста количества гостей MICE-мероприятий составила порядка 30%.

— Насколько значительный вклад в общий доход игорной зоны «Красная Поляна» дает MICE-направление?

Д. А.: С учетом того, что мы уже имеем всю необходимую инфраструктуру, конечно же, это приносит доходы. Но в общем объеме бизнеса они все-таки являются одной из дополнительных статей, как и проведение покерных турниров. Здесь основная цель иная — обеспечить разнообразные «точки входа» в игорную зону, чтобы люди, которые раньше здесь не бывали, приехали к нам в гости.

Д. К.: Добавлю, что покерные турниры показывают такую же динамику прироста гостей, как и MICE-мероприятия: плюс 30%, если сравнивать первое полугодие 2019года с тем же периодом 2018-го. Что не удивительно — «Красная Поляна» сегодня, по сути, единственное место в России, где можно проводить масштабные покерные серии.

— Но есть же еще и другие игорные зоны: «Сибирская», «Приморье», «Янтарная»…

Д. К.: Да, они есть, и какие-то мероприятия там проходят. Но давайте посчитаем. Ежемесячный налог за каждый покерный стол в России — 250тысяч рублей. При этом в качестве комиссионных при проведении покерной серии казино оставляет себе порядка 15% от внесенных игроками средств. Чтобы получилась нормальная экономика, необходимо постоянно проводить турнирные серии с большим количеством игроков, иначе столы будут простаивать, а налоги за них платить придется. Длятся серии в среднем по 10–15дней каждая. Соответственно, необходимо иметь достаточно большой номерной фонд, чтобы принять нужное количество участников.

Красная Поляна сегодня, благодаря Олимпиаде, имеет значительный номерной фонд — мы можем провести мероприятие и на 20тысяч участников. В других игорных зонах номеров на порядки меньше — что-то около ста с небольшим в каждой зоне. Этого просто недостаточно для проведения экономически оправданных покерных серий. А ездить за десятки километров ради турнира, скажем, из соседнего города, люди не будут. Кроме того, время вне игрового стола тоже нужно где-то проводить. Требуется развитая досуговая инфраструктура, которая гораздо лучше представлена в «Красной Поляне».

Визы держат

— Что сегодня является основным сдерживающим фактором для развития Красной Поляны, как всесезонного курорта, на ваш взгляд?

Д. А.: Прежде всего, это визовые ограничения для иностранцев. Вопрос о послаблении визового режима время от времени поднимается на уровне правительства РФ. Так для посещения игорной зоны «Приморье» визовые послабления уже сделаны. Сначала туда могли приезжать по упрощенной процедуре только граждане КНР, но сейчас к ним добавляются жители новых и новых стран. Мы очень надеемся, что, рано или поздно, то же произойдет в Сочи.

Конечно, здесь есть определенные моменты, связанные с безопасностью. Сегодня в Сочи очень безопасно. Наши иностранные гости постоянно отмечают: безопасность стала еще одним конкурентным преимуществом Сочи, как мирового курорта. Плюс красота, чистота, сервис. Те иностранцы, которые у нас побывали, хотят вернуться, рекламируют Сочи своим друзьям и близким. Однако необходимость получения визы сдерживает увеличение турпотока, иначе, по моим оценкам, он вырос бы в ближайшее время как минимум на 40%. Для развития Сочи необходимо разработать такую систему, которая сочетала бы безопасность с доступностью курорта для иностранцев.

Кроме того, нужно наращивать количество прямых рейсов между Сочи и мировыми столицами. Как минимум теми, что находятся от нас в 4–5часах лету без пересадок. Через Москву гостям приходится добираться к нам не 4, а 12часов! И это их сильно сдерживает.

Если говорить конкретно об игорном бизнесе, ему мешает частое изменение регулирующей законодательной базы. Инвесторы готовы вкладывать в развитие игорных зон, но опасаются, что завтра правила могут поменяться и их деньги окажутся под угрозой.

Кроме того, российское законодательство не допускает возможности прямого перевода денег игрока в казино. Это можно сделать только в кассе игорного заведения. Что неудобно, поскольку человек вынужден либо везти с собой крупную сумму наличными, либо снимать ее на месте с карты, выплачивая комиссию, сталкиваясь с ограничениями на снятие в банкоматах и т.д. Та же проблема — с выигрышем, который тоже нужно как-то «доставить» домой. В других странах эти необязательные сложности давно устранены, все удобно. Упрощение процедур дало бы еще один толчок для развития индустрии. Что, кстати, означает рост налоговых доходов тех регионов, где работают игорные зоны.

— Спасибо за беседу!

18+