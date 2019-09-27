«Детокс, как принцип вашего здоровья и долголетия»

Заведующая поликлиническим и процедурным отделениями Краснодарской бальнеолечебницы, врач-гастроэнтеролог, Александра Чабровских рассказала о том, что такое «детокс» на самом деле, и с какими заболеваниями можно справиться с его помощью.

— Современные тренды — это здоровый образ жизни, органические продукты и детокс. Но многие до сих пор не понимают или не совсем правильно трактуют смысл последнего. Расскажите, что такое детокс на самом деле?

— Бытует весьма распространенное мнение, что детокс — это органические соки, смузи, БАДы или голодание. Это утверждение в корне неправильное, давайте один раз и навсегда разберемся почему.

В организм человека каждый день через воду, воздух, еду, попадают различные вредные вещества — токсины. По сути, это яд, который скапливается в межклеточной жидкости, отравляет нас изнутри и способствует развитию заболеваний. Соответственно, чтобы не болеть, нужно избавляться от токсинов. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что никакой даже супер-органический сок не может повлиять на межклеточное очищение. А вот комплексные программы детоксикации могут! Вывод токсинов происходит через почки, кишечник, кожу, легкие, благодаря стимуляции лимфатической системы.

— Вы сказали, что детокс — это комплексные программы. В чем это заключается и насколько длительным должен быть этот процесс?

— Программы детоксикации организма состоят из многочисленных физиотерапевтических и бальнеологических процедур. Здесь и ванны с минеральной водой, и грязелечение, и рефлексотерапия, и криосауна, и душ-шарко, и, конечно же, восстановление и обогащение микрофлоры кишечника, и много другое. Процедуры подобраны таким образом, чтобы все жизненные системы начали работать на одну единую цель — вывод токсинов.

Чувствовать себя сильным и энергичным независимо от возраста, повысить качество и продолжительность жизни – все это дает нам детокс

Какой курс подходит отдельно взятому пациенту, мы можем сказать, только обследовав его. Это очень индивидуально и зависит от того, в каком состоянии находится организм человека, к каким болезням у него есть предрасположенность, и как часто он совершает аналогичные процедуры.

Продолжительность наших программ — от одного до десяти дней. Если человек впервые задумался об очищении или очень давно этого не делал, то лучше выбрать шести- или десятидневный курс. Программы от одного до трех дней — поддерживающие и рекомендованы тем, кто регулярно проходит комплексную детоксикацию.

— Тренд на детокс развился относительно недавно, но ведь мы как-то жили без подобных вспомогательных процедур. Так неужели этому на самом деле нужно уделять столько внимания?

— Можно не уделять и жить, как жили, как вы верно подметили. А можно уделить себе немного времени, но значительно повысить качество и продолжительность своей жизни, независимо от возраста чувствовать себя сильным, энергичным, не терять желание жить в конце-то концов. Согласитесь, приятные бонусы? (улыбается)

Человеческий организм от природы — самоочищающаяся система. Но может возникнуть момент, когда собственные резервы истощаются и самостоятельно он уже не справляется. Именно в этот момент в игру вступает детокс.

— Убедили, дополнительная помощь организму не помешает. Но как я могу понять, необходима мне детоксикация или нет?

— Начнем с того, что программы очищения организма нужны большинству людей. Помните с чего начинался наш разговор? Каждый день, через воду, воздух, еду в организм проникают токсины, от которых следует избавляться.

Если говорить о конкретных симптомах, то это, безусловно, сонливость, усталость, упадническое настроение, чувство тревожности, дискомфорта и общей неудовлетворенности. Детокс нужен аллергикам, людям с хроническими заболеваниями, проблемной кожей, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, лишним весом, бесплодием, частыми головными болями, гиподинамией. К тому же детокс обязателен для тех, кто злоупотребляет неправильным питанием, алкоголем, сигаретами, кофе и вообще ведет нездоровый образ жизни. Как видите в группу риска попадают многие, потому детоксикация и является одним из важнейших направлений современной медицины.

— В перечне показаний для детокса прозвучал лишний вес. И с этой проблемой помогают справиться программы очищения организма?

— Безусловно, если есть такой запрос. Пациенты с лишним весом, прошедшие шести- или десятидневный курс детоксикации, теряют за это время до 5 килограммов. Это происходит благодаря комплексному подходу — мы интенсивно воздействуем на различные системы организма. Например, постоянно меняющаяся температура воды и мощность напора в душе шарко ускоряют процесс регенерации клеток, и проблемные зоны уменьшаются в объеме. Лимфодренажный массаж избавляет организм от излишков воды. Стимуляции аккупунктурных точек на ушных раковинах специальными микроиглами активизируют функции очищения, снижают аппетит и налаживают работу органов пищеварения.

Но стоит помнить, что очищение организма — это совместная работа врача и пациента. Безусловно, придется пересмотреть свой рацион и отказаться от вредной пищи. Мы формируем меню на каждый день таким образом, чтобы пациент как можно быстрее адаптировался к новому полезному режиму и воспринимал его с легкостью. Важно, что по окончанию курса человек воспринимает новый рацион как вполне привычный.

— А как часто нужно проходить детоксикацию?

—Желательно два раза в год. При этом, как я уже сказала, пройдя комплексное лечение, в последующем можно обойтись кратковременными курсами, просто для поддержания организма в тонусе.

— И напоследок, скажите, чем отличается прохождение детокса у вас от аналогичного предложения в других клиниках?

— В опыте. С программами детоксикации Краснодарская бальнеолечебница работает уже 43 года. Мы являемся последователями советского подхода лечения болезней, который в первую очередь подразумевал профилактику. На этом и строился главный принцип качественной советской медицины — вместо того, чтобы лечить болезнь, лучше предотвращать ее появление.

В основе всех наших программ лежит уникальная минеральная вода, источники которой располагаются у нас на территории. Эти целебные воды сами по себе очень полезны, а в комплексе с медицинскими процедурами значительно ускоряют процесс детоксикации и оздоровления организма.

И еще немаловажен территориальный фактор. Мы находимся в центре Краснодара, поэтому жители города могут проходить лечение, не прерывая привычный ритм жизни. Не нужно планировать отпуск в санатории, тратиться на авиа или ж/д билеты, чтобы почувствовать себя лучше. Пациенты имеют возможность посещать лечебницу, например, вечером после работы, а затем ехать домой. Главное при этом соблюдать предписания врача! А для тех, кто хочет пребывать в лечебнице на протяжении всего курса, у нас есть гостиничные номера, располагаясь в которых пациент будет получать комплексное лечение под постоянным наблюдением врачей.

За все время работы бальнеолечебницы, курсы очищения организма прошли более полумиллиона человек. Это позволило нашей программе детоксикации преодолеть долгий путь сменяющих друг друга медицинских технологий и оформиться сегодня в одну из самых совершенных и эффективных на российском рынке.