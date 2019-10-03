Вещи вытряхнут из интернета

Провайдер МТТ, среди совладельцев которого структуры экс-министра связи Леонида Реймана, заморозил разработку проектов интернета вещей (Internet of Things, IoT). Среди причин такого шага компания называет неопределенность правил работы в сегменте. Участники рынка и эксперты удивлены решению МТТ, хотя признают риск разработки нормативной базы «под единственного поставщика».

МТТ заморозила проект развития экосистемы интернета вещей, рассказал в интервью “Ъ” ее гендиректор Евгений Васильев. По его словам, компетенции компании на рынке «достаточно развиты», но «правила работы не определены». «Государство сегодня во многом формирует рынок IoT, в том числе в рамках программы "Цифровая экономика", и, соответственно, расставляет собственные приоритеты для определенных участников. Наши перспективы как независимого оператора пока ограничены»,— пояснил господин Васильев.

В октябре 2018 года МТТ совместно с ГК «АйТеко» запустили тестирование продуктов IoT на территории Москвы и области на базе развернутого МТТ сегмента сети LoRaWAN (технология беспроводной передачи данных). За месяц до этого компания вступила в международную ассоциацию LoRa Alliance, которая развивает LoRaWAN. МТТ в меньше степени инвестировала в инфраструктуру, а команда, которая была сформирована под эти задачи, работает и сейчас, уточнил Евгений Васильев. «В случае если ситуация изменится к лучшему, мы сможем вновь выйти на этот рынок»,— уверяет он.

Рынок интернета вещей в России в 2018 году достиг $3,67 млрд, оценивала IDC. По ее прогнозу, при среднегодовых темпах роста в 18% к 2022 году рынок достигнет $7,61 млрд.

В апреле стало известно, что на статус федерального провайдера интернета вещей претендует «Глонасс-ТМ», которая планировала вложить в проект около 53 млрд руб. (об этом писали «Ведомости»). «Глонасс-ТМ» принадлежит компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), среди совладельцев которой «Ростех», Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов, и государственному АО ГЛОНАСС. Одним из ключевых отличий «Глонасс-ТМ» является использование закрытого протокола передачи данных XNB, разработанного компанией «Современные Радио Технологии» (СРТ, принадлежит Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову). Во РТИТС перенаправили запрос в СРТ, там не ответили на запрос “Ъ” к моменту публикации. В Минкомсвязи не предоставили комментариев.

Сворачивание проектов IoT выглядит странным шагом на фоне активного развития LTE и тестирования 5G, считает представитель Tele2. По его словам, оператор сфокусировался на разработке практических решений, которые уже сейчас можно использовать в промышленности, ЖКХ, экологии и марикультуре. Реализованные решения Tele2 не вызывают вопросов у регулятора, компания участвует в разработке концепции интернета вещей АНО «Цифровая экономика», которая в финальной редакции учитывает ее рекомендации, утверждает представитель оператора. «Ростелеком» реализует целый ряд проектов в области индустриального интернета вещей, говорит представитель компании. Регуляторика на этом рынке нужна в первую очередь для обеспечения безопасности российских заказчиков таких сервисов, пояснил он. МТС и «Вымпелком», по словам их представителей, развивают инфраструктуру по стандарту NB-IoT. «МегаФон», выйдя на рынок интернета вещей в 2016 году, довел общую абонентскую базу в этом секторе до 7 млн клиентов, отмечают в пресс-службе оператора.

Экс-глава департамента информационных технологий города Москвы, президент АНО «Умные города» Артем Ермолаев удивлен решением МТТ. По его словам, «все законы, связанные, например, с информационной безопасностью, уже приняты и могут применяться в IoT». «Но чего действительно не хватает, так это спроса со стороны государства на технологии интернета вещей. Этот вопрос надо популяризировать»,— рассуждает он. Риск появления регуляторики, написанной под «единого поставщика», есть всегда, но всегда есть возможность воздействия на ситуацию через Федеральную антимонопольную службу или Минкомсвязь, считает господин Ермолаев.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый